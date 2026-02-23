Peste 2.500 de metri cubi de lemn confiscați în 2025. Polițiștii băcăuani anunță diminuarea tăierilor ilegale

Combaterea infracționalității din domeniul silvic a reprezentat o direcție importantă de acțiune pentru IPJ Bacău în anul 2025. Polițiștii au acționat în cadrul unui plan comun de măsuri, alături de alte instituții ale statului, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de material lemnos.

În acest context, au fost organizate 827 de acțiuni și controale, fiind verificate 2.221 de vehicule care transportau material lemnos. Activitățile au dus la întocmirea a 439 de dosare penale și aplicarea a 404 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 600.000 de lei.

Concomitent, polițiștii au dispus confiscarea a 2.512 metri cubi de material lemnos, evaluat la circa 1 milion de lei. Potrivit IPJ Bacău, aceste măsuri au contribuit la diminuarea tăierilor ilegale din fondul forestier de stat, fenomen aflat constant în atenția autorităților.