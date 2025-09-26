Peste 3.100 de străini locuiesc în județul Bacău. Cei mai mulți sunt moldoveni, srilankezi și nepalezi. Vezi Raportul Serviciului de Imigrări!

În perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, polițiștii de imigrări Bacău au gestionat șederea și rezidența pentru 3.157 de persoane. Dintre acestea, 2489 sunt cetățeni din state terțe, iar 668 sunt cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene.

Cei mai mulți străini din județul Bacău provin din Republica Moldova – 538, Sri Lanka – 390, Nepal – 360, Bangladesh – 284, China – 118, Turcia – 111, India – 90. Dintre cetățenii Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene, cei mai mulți sunt din Italia – 328, Germania – 58, Spania – 44, Portugalia – 43, Ungaria – 36.

Scopurile principale pentru care aceștia și-au stabilit reședința în România sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetățenilor români, UE sau SEE) studii, angajare în muncă sau stabilirea permanentă a domiciliului pe teritoriul țării noastre.

Dintre cele 739 de permise de ședere emise în perioada de referință, 702 au fost pentru ședere temporară și 37 pentru ședere pe termen lung. De asemenea, au fost eliberate 72 de certificate de înregistrare și 12 cărți de rezidență permanentă pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene.

Ocuparea forței de muncă

În această perioadă, au fost înregistrate 1.359 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 1.036 de avize pentru lucrători permanenți, iar 323 de cereri au fost respinse.

Au fost înregistrate 41 de invitații pentru cetățeni din state terțe, dintre care au fost aprobate 30. În ceea ce privește reîntregirea familiei, au fost depuse 11 cereri, 10 dintre acestea fiind soluționate favorabil, iar una se află în curs de soluționare.

În urma celor 61 de activități specifice de control efectuate în aceste 8 luni, atât cu forțe proprii, cât și în cooperare cu alte instituții care au competență în domeniul migrației, 27 de străini au fost depistați în situații ilegale, provenind din țări precum: Republica Moldova, Sri Lanka, Irak, Peru, Nepal, Tunisia.

În ceea ce privește măsurile dispuse, în perioada analizată au fost emise 22 de decizii de returnare cu termen de plecare voluntară de 15 sau 30 de zile de pe teritoriul României și au fost desfășurate 8 activități de revocare sau anulare a dreptului de ședere.

Pentru 12 dintre străinii aflați în această situație a fost instituită măsura interdicției de intrare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene, pentru perioade cuprinse între unu și 5 ani. De asemenea, a fost emisă o decizie de returnare sub escortă, ca urmare a trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, persoana în cauză fiind însoțită până la frontieră pentru a fi îndepărtată de pe teritoriul țării noastre.

Pentru nerespectarea legislației în vigoare, polițiștii de imigrări au aplicat 68 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 30800 lei.

„Un progres semnificativ a fost realizat în ceea ce privește digitalizarea. Avizele de angajare și detașare sunt acum generate exclusiv în format electronic, semnate cu semnătură calificată și transmise automat pe adresa de e-mail a solicitantului, fără a mai fi necesară prezența la ghișeu. În plus, aplicația Portal IGI a fost optimizată, astfel încât cetățenii străini își pot programa online data și ora prezentării la ghișeu, fiind eliminate cozile și timpii de așteptare”, transmit polițiștii.

„Toate aceste activități și rezultate reliefează implicarea constantă și responsabilitatea cu care polițiștii de imigrări din Județul Bacău își desfășoară misiunile. Misiunea noastră rămâne aceea de a întări respectul pentru lege și de a asigura un mediu sigur și echilibrat pentru toți cetățenii, români și străini”, mai precizează polițiștii din cadrul Serviciului de Imigrări Bacău.