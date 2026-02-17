Peste 330 de maidanezi din Bacău au ajuns în „padocul groazei” din Șuraia. Prefectul județului cere verificări ale contractelor încheiate cu Vetmedan SRL

Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, a dispus verificarea situației contractuale la nivelul tuturor primăriilor din județ, în contextul scandalului privind modul în care ar fi fost tratați câinii fără stăpân de către societatea SC Vetmedan SRL în adăpostul din județul Vrancea.

Potrivit datelor centralizate, au fost identificate șapte UAT-uri din județul Bacău care au colaborat cu operatorul menționat. În cursul anului 2025, un număr de 337 de câini fără stăpân au fost ridicați din județul Bacău și transportați către padocul din localitatea Suraia, județul Vrancea.

În acest context, prefectul Andreea Negru a solicitat tuturor primarilor din județ să dispună verificări de urgență privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către operatorii sau asociațiile cu care colaborează pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Accentul este pus pe respectarea legislației în vigoare referitoare la condițiile de adăpostire, îngrijire și protecție a animalelor.

Totodată, autoritățile locale au fost instruite ca, în cazul în care sunt identificate suspiciuni privind încălcarea normelor legale sau a clauzelor contractuale, să informeze de îndată Instituția Prefectului – Județul Bacău. Măsurile ce pot fi dispuse includ notificarea prestatorului de servicii, suspendarea sau, după caz, rezilierea contractelor, precum și sesizarea instituțiilor competente, în conformitate cu atribuțiile legale.

Câini tratați cu cruzime, eutanasieri făcute în mod barbar

S-au făcut percheziții de amploare vineri în localitatea Suraia din Vrancea, unde se afla cel mai mare adăpost de câini din județ. Totul după ce zeci de animale de acolo ar fi fost maltratate și ucise.

Potrivit stirileprotv.ro, există filmări șocante care arată cum câinii sunt tratați cu cruzime, iar cei care au semnalat cazul spun că eutanasierile erau făcute barbar. Locul a fost închis de autorități, iar medicul veterinar va fi audiat.

Cazul a fost semnalat de membrii unui ONG, care au amplasat camere video în adăpost. Imaginile sunt extrem de dure și arată tratamentele infiorătoare la care sunt supuse animalele. Câinii sunt bătuți, imobilizați cu brutalitate și chinuiți.

