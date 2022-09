Peste 40 de persoane cu dizabilități din Bacău au participat la un eveniment nautic pe Lacul II Bacău, în cadrul proiectului „Egali pe apă”

Pe data de 31 august a avut loc un eveniment nautic (caiac), pe Lacul II Bacău, la care au participat peste 40 de persoane cu dizabilități și aparținători ai acestora, din județ, în cadrul proiectului „Egali pe apă”, susținut de Asociația Door2Outdoor.

Foto: Eveniment „Egali pe apă”

“Egali pe apă” încurajează accesul la sporturi nautice al persoanele cu dizabilități din județul Bacău

Asociația Door2Outdoor organizează evenimentele de inițiere în caiac din 2021, pe Insula de Agrement. La acestea au participat peste 500 persoane cu dizabilități locomotorii, cu deficiențe grave de văz, cu sindrom Down sau autism. Fiecare dintre ele a avut șansa să trăiască o experiență nouă, să socializeze și să se bucure de o activitate pe care nu ar fi crezut-o accesibilă și posibilă, sub îndrumare și supraveghere de specialitate.

„Realizarea acestui prim eveniment la Delta Bacăului reprezintă atât o provocare logistică, cât și una fizică. Cu ajutorul autospecialei adaptată persoanelor cu dizabilități, am asigurat transportul persoanelor care nu dispun de mijloc de transport, iar in zona de lansare a caiacelor am utilizat banca de transfer și suportul care facilitează lansarea pe apă, echipamente dezvoltate si concepute de voluntari pentru acest proiect.

Ecoul din comunitatea băcăuană a venit sub forma a 15 de voluntari permanenti care s-au alăturat proiectului și i-au însoțit pe beneficiari în desfășurarea activităților”, au spus organizatorii evenimentului.

Mihaela Gârleanu, coordonator Egali pe Apă a menționat și faptul că astfel de evenimente „contribuie la o mai bună integrare sociala a persoanelor cu dizabilități si totodata facilitează interacțiunea între persoane cu abilități diferite, dar cu același interes pentru o viață activă.“

Coordonatorii proiectului își propun să realizeze evenimente cu caiacul până la finalul lunii octombrie, dacă vremea le va permite. Totodată, au în plan organizarea unei drumeții pe munții Rarău adresată persoanelor cu dizabilități, inclusiv locomotorii.