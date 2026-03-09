Peste 6.700 de dosare într-un an, la Curtea de Apel Bacău. Instanța funcționează cu schema incompletă

Curtea de Apel Bacău anunță eficiență peste media națională, deși funcționează cu mai puțini judecători decât ar trebui. Potrivit bilanțului pe anul 2025, instanța a avut de gestionat 6.723 de cauze, dintre care 1.856 dosare rămase din anii anteriori și 4.867 dosare noi.

Din totalul cauzelor, 4.684 au fost soluționate în cursul anului trecut, ceea ce înseamnă o rată de operativitate de 96,2%, peste media națională de 92,1%. Rezultatul este cu atât mai notabil cu cât gradul de ocupare a schemei de judecători a fost de doar 81,8%, mult sub media națională, care se situează la 92,1%.

Durata medie de soluționare a dosarelor a fost mai mică decât media din țară în materie non-penală. La Curtea de Apel Bacău, procesele civile și administrative au fost soluționate, în medie, în 5,3 luni, față de 6 luni la nivel național. În materie penală, durata medie de soluționare a fost de 2,5 luni, aproximativ la nivelul mediei din România.

Potrivit raportului, 17,6% dintre hotărârile pronunțate au fost redactate peste termenul legal, procent care rămâne însă sub media națională de 20,8%. Termenul mediu de redactare a unei hotărâri a fost de 31,4 zile.

Conducerea instanței susține că rezultatele au fost obținute în condițiile unei scheme incomplete de personal și afirmă că „eforturile constante depuse de întreg personalul au făcut ca activitatea instanței să se desfășoare în parametri optimi”.

În clasamentul național al instanțelor, Curtea de Apel Bacău se află în rândul celor zece curți de apel din țară încadrate la gradul de eficiență „eficient”.