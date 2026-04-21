Peste 840 de amenzi și 53 de permise reținute, într-o amplă razie a polițiștilor în județul Bacău

Polițiștii băcăuani au desfășurat, în perioada 13–19 aprilie, o amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere, soldată cu sute de sancțiuni și zeci de permise reținute pentru depășirea vitezei legale.

În săptămâna 13–19 aprilie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au acționat la nivelul întregului județ, în cadrul unei campanii menite să reducă riscurile din trafic și să crească gradul de siguranță rutieră.

Pe parcursul acțiunilor, oamenii legii au verificat peste 1.000 de persoane și au controlat mai mult de 400 de autoturisme, instituind numeroase filtre rutiere atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Bilanțul intervențiilor este unul semnificativ: 848 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate șoferilor care au depășit viteza legală. Totodată, polițiștii au reținut 53 de permise de conducere pentru încălcarea regimului de viteză, dintre care 4 pentru depășiri de peste 70 km/h față de limita legală.

La acțiuni au participat polițiști din structuri de ordine publică și rutieră, care au acționat integrat în tot județul, demonstrând o mobilizare consistentă pentru prevenirea accidentelor.

Reprezentanții IPJ Bacău subliniază că prezența activă în teren contribuie zilnic la menținerea unui climat de siguranță rutieră și anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.