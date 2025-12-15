Petarde și artificii în valoare de 120.000 lei, confiscate de polițiștii băcăuani dintr-un depozit din Sarata

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău, împreună cu luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău, au efectuat, pe 13 decembrie, o percheziție la un depozit închiriat de un bărbat, de 47 de ani, în comuna Sarata.

Polițiștii au descoperit aproximativ 4.300 de kilograme de articole pirotehnice deținute fără drept. Întreaga cantitate de articole pirotehnice în valoare totală de 120.000 de lei a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice, efectuate fără drept.