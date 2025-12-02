Peticeli pe ploaie, drumuri lăsate în mocirlă și zeci de plângeri de la băcăuani. O firmă din București face „prăpăd” pe străzile din municipiu

În timp ce Compania Regională de Apă Bacău continuă proiectul amplu de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare, firma Recon & Doje SRL a lăsat un șir nesfârșit de străzi distruse. Pentru mii de băcăuani, numele companiei a devenit sinonim cu neglijența, disprețul față de cetățeni și o execuție făcută „la mișto”.

Foto: „Asfaltare” pe ploaie, marca R&D

Pe teren, realitatea este greu de ignorat: șanțuri lăsate descoperite cu lunile, drumuri de pietriș transformate în mocirlă pentru că firma s-a mulțumit să arunce pământ peste ele, carouri de asfalt turnate în bătaie de joc, inclusiv pe ploaie, străzi lăsate în stare impracticabilă, iar disconfortul locuitorilor a devenit regulă, nu excepție. Oamenii au ajuns să își repare mașinile cu bani din propriul buzunar, să-și redirecționeze traseele zilnice și să trăiască luni întregi în praf sau noroi, în funcție de anotimp.

Datele oferite de municipalitate arată proporțiile haosului: anul acesta, Primăria a predat companiei un număr de 13 străzi – Grigore Tăbăcaru, Tecuciului, Romanței, Plaiului, General Grigore Cantili, Costache Radu, Arinilor, Victor Nadolschi, Speranței, Lunca Bistriței, Frunzei, Bulevardul Unirii și Nicolae Drăghici – unde lucrările au generat dispute și disconfort major. Cel mai celebru este episodul de pe Bulevardul Unirii, unde firma a ținut blocată o bandă la ieșirea de pe podul Șerbănești luni întregi. După ce a asfaltat la loc în urma intervenției la conducta de apă, lucrarea s-a surpat. Societatea a asfaltat din nou și, în ciuda recepției făcute de Primăria Bacău, asfaltul pe prima bandă este și la această oră plin de denivelări.

Foto: Celebra „buleală” dată de firma R&D pe B-dul Unirii

Un alt exemplu este strada Plaiului, unde firma s-a apucat să înlocuiască conducta de apă, iar la un moment dat, s-a oprit din lucrări. Luni întregi, cetățenii din zonă au stat în noroi sau praf, în funcție de vreme, cu strada făcută ferfeniță, fără să vadă un muncitor. În cele din urmă, la presiunile CRAB, firma a terminat lucrarea și a peticit strada. Însă așa-zisa asfaltare s-a făcut pe ploaie, iar asfaltul turnat, cum se vede și în poze, este aruncat în bătaie de joc, plin de gropi și denivelări.

Un alt caz este al străzii Locotenent Victor Botocan, unde firma i-a lăsat într-un noroi de nedescris pe locuitori. În cele din urmă, Primăria Bacău, la insistențele oamenilor de zonă a adus pietriș și a refăcut strada lăsată de izbeliște de firma Recon și Doje.

Amenzi și zeci de adrese trimise de Primăria Bacău

În acest context, Primăria Bacău subliniază că nu este parte în contractele CRAB cu Recon & Doje, ci doar predă amplasamentele pentru lucrări. Viceprimarul Leonard Bulai (foto) explică tranșant situația:

„Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Municipiul Bacău este un contract semnat și monitorizat de Compania Regională de Apă Bacău. Municipiul Bacău doar predă amplasamentele pentru executarea lucrărilor. Societatea Recon & Doje a fost amendată de 2 ori anul trecut și de 4 ori anul acesta, iar doar anul acesta le-am trimis 62 de adrese, unele fiind sesizări redirecționate de la cetățeni. Suntem nemulțumiți de modul de refacere a străzilor și nu vom semna procesele verbale de recepție dacă vor fi probleme.”

Cu toate acestea, amenzile aplicate firmei rămân ridicol de mici comparativ cu impactul asupra orașului: 11.000 de lei în total, în baza HCL 141/2021 și HCL 223/2001.

Municipalitatea insistă că monitorizarea calității și a modului de execuție trebuie făcută strict de CRAB, instituția care la final va recepționa lucrările de apă și canalizare.

De cealaltă parte, Compania de Apă este captivă contractului semnat cu firma din București. Directorul CRAB ne-a declarat că a avut numeroase întâlniri cu reprezentanții firmei și le-a pus în vedere mereu să respecte condițiile din contract. „E clar că nu vom recepționa lucrări care sunt neconforme”, a declarat Doru Constantin, managerul CRAB, pentru Ziarul de Bacău.

Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții companiei săptămâna trecută însă nu a răspuns nimeni la numărul de telefon al firmei.

Recon și Doje, este controlată de omul de afaceri Jenică Dop, conform Listafirme.ro. Anul trecut a avut peste 26 de milioane de lei cifră de afaceri, iar societatea are numeroase contracte cu statul. Însă, în multe cazuri firma a ajuns în dispute cu beneficiarii, cum a fost cazul în Năvodari. De asemenea, societatea a primit și amenzi pentru că a încălcat legislația muncii, iar în Vrancea, Consiliul Județean a reziliat un contract pentru un drum cu firma R&D, pierzând fondurile europene.