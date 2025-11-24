Piața RCA 2025 în România: stabilitatea financiară și creșterea încrederii șoferilor

În 2025, piața RCA din România se caracterizează printr-o stabilitate bună, cu principalii ei jucători menținându-și pozițiile dominante, în ciuda provocărilor economice și a schimbărilor legislative. Topul companiilor de asigurări RCA este format din Groupama, Allianz-Țiriac, Grawe, Generali, Axeria Iard, Hellas Direct, Asirom, Omniasig și EASY Asigurări.

În primul trimestru al anului 2025, piața RCA a înregistrat o creștere de 11% față de aceeași perioadă a anului anterior, atingând un volum al subscrierilor de 2,4 miliarde de lei. Potrivit ASF, această expansiune se aliniază cu tendințele generale ale pieței de asigurări din România, care a înregistrat o creștere de 7% în aceeași perioadă.

Pentru șoferii din România, aceste date indică o stabilitate și o creștere a pieței RCA, ceea ce poate reflecta o îmbunătățire a comportamentului rutier și o gestionare mai eficientă a riscurilor de către asigurători. În ceea ce privește despăgubirile, acestea au crescut cu 13%, totalizând 2,81 miliarde de lei, iar dauna medie RCA a fost de 10.228 lei, în creștere cu 5% față de anul anterior.

Pentru șoferii din România, aceste statistici subliniază importanța menținerii unui comportament rutier responsabil și a respectării reglementărilor în vigoare, pentru a contribui la menținerea unei piețe de asigurări stabile și eficiente.

Stabilitatea pieței RCA este influențată și de comportamentul șoferilor. Ultimele rapoarte arată că, în 2025, numărul polițelor RCA a crescut cu 8%, ajungând la 1,8 milioane de unități anuale. Această tendință sugerează o responsabilizare sporită a conducătorilor auto și o adaptare la cerințele pieței.

În plus, digitalizarea are un rol tot mai important în distribuția polițelor RCA. Se estimează că până la sfârșitul anului 2025, aproximativ 35-40% dintre polițele de asigurare vor fi achiziționate online, asta arătând simplificarea procesului de achiziție.

Asigurătorii din România au implementat semnătura electronică pentru a înlesni încheierea rapidă a polițelor. De exemplu, Groupama a raportat faptul că peste 50% dintre polițele emise au fost semnate electronic.

În plus, Guvernul României dezvoltă o platformă digitală care le va permite șoferilor să-și încheie asigurările RCA și CASCO direct prin cloud-ul guvernamental, fără a mai fi necesare vizite la brokeri sau companii de asigurări. De asemenea, această platformă va permite și realizarea altor tipuri de asigurări, cum sunt de pildă acelea pentru locuințe.

Piața de asigurări din România rămâne stabilă și bine capitalizată, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Aceasta se află într-o perioadă de creștere, fiind susținută de o capitalizare solidă și de o reglementare foarte bună. La sfârșitul anului 2024, societățile de asigurări autorizate au raportat indicatori financiari peste standardele minime:

Rata de solvabilitate (SCR) a fost de 1,6

Rata cerinței minime de capital (MCR) a atins 3,74.

Aceste valori reflectă o capacitate solidă a companiilor de a-și onora angajamentele față de clienți, oferind încredere atât șoferilor, cât și celorlalți asigurați.

În privința lichidității, piața asigurărilor generale din România a demonstrat o reziliență solidă, indicatorul aferent atingând valoarea de 3,09. Activele lichide ale societăților de profil au înregistrat o creștere de 20% față de anul precedent, indicând o poziție financiară stabilă și capabilă să facă față plăților către clienți în orice moment. Această evoluție sugerează că firmele nu doar că respectă reglementările ASF, dar dispun și de resurse suficiente pentru a gestiona eventuale fluctuații neașteptate ale pieței sau creșteri ale cererii de despăgubiri, consolidând încrederea șoferilor și a altor asigurați în siguranța finanțelor lor.

Prin urmare, piața RCA din România în 2025 se menține solidă, dominată de asiguratori cu experiență care își ajustează constant strategiile pentru a răspunde nevoilor șoferilor. Această stabilitate oferă conducătorilor auto un cadru sigur și predictibil, unde protecția financiară nu este un risc, ci o certitudine. În acest context, găsirea unui RCA ieftin online devine mai simplă: șoferii pot compara rapid ofertele, verifica beneficiile incluse și identifica reducerile disponibile, economisind timp și bani fără a sacrifica acoperirea completă. Alegerea atentă a poliței rămâne cheia pentru a combina siguranța pe drum cu protecția financiară.