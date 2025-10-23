Picturi de Grigorescu, la 5 lei! Cum s-a ajuns ca lucrări de patrimoniu de la Muzeul „Iulian Antonescu” din Bacău să fie trecute în inventar cu valori derizorii

Curtea de Conturi a României a descoperit, în urma ultimului audit la Complexul Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu” din Bacău, o situație care frizează absurdul: picturi de patrimoniu, semnate de mari artiști români, precum Nicolae Grigorescu, Tonița sau Ion Andreescu, figurează în evidențele contabile la sume derizorii — de la câțiva bani, la 10-12 lei.

Potrivit documentului oficial al Curții de Conturi, tablouri clasate în categoriile „tezaur” și „fond” sunt înregistrate la „cost istoric”, cu valori simbolice care nu au nicio legătură cu realitatea pieței de artă.

Printre exemplele citate se numără pictura „Alai de nuntă la țară” a lui Nicolae Grigorescu, trecută în inventar la doar 12 lei, „Bou”, tot de Grigorescu, la 5 lei, și „Drum în sat” de Ion Andreescu, evaluată contabil la 10 lei. Curtea notează că aceste valori „sunt nesemnificative față de valoarea lor de piață actuală”, ceea ce denotă o subevaluare masivă a patrimoniului cultural mobil.

Foto: pictura „Bou”, de Nicolae Grigorescu, evaluată la 5 lei

Directorul Complexului Muzeal, Alin Sebastian Popa, recunoaște situația absurdă și explică faptul că evaluarea nu a fost făcută niciodată, deși legea obligă ca procesul să fie făcut la fiecare 10 ani. Marea problemă ar fi apărut însă după 2005, când leul s-a denominat.

Prima evaluare din istoria Muzeului

După auditul Curții de Conturi și al Consiliului Județean, situația a fost îndreptată în ultimele luni, când conducerea CMIAB a contractat un evaluator.

„Din 2005, odată cu denominarea, valorile din evidență au scăzut cu patru zerouri, iar timp de aproape două decenii nimeni nu a mai intervenit pentru a corecta această situație. E absurd, recunosc. Avem și un Tonița, cu o valoare de inventar de 10 bani. Anul acesta însă am contactat un expert evaluator, care ne-a transmis rapoartele de evaluare pentru toate piesele aflate în patrimoniul Complexului Muzeal ‘Iulian Antonescu’ Bacău. Documentele au sosit acum aproximativ două săptămâni și reprezintă un demers complex, cu o importanță semnificativă.

Ar fi necesar ca toate aceste bunuri să fie și asigurate, însă bugetul nu a permis, deocamdată, încheierea polițelor. La scurt timp după ce atât raportul de audit al Curții de Conturi, cât și cel al Consiliului Județean au semnalat deficiențele, le-am remediat imediat. În prezent, aproape 300 de lucrări sunt clasate și înregistrate conform reglementărilor.”, a declarat pentru Ziarul de Bacău Alin S. Popa, managerul CMIAB.

În raportul de audit al Curții de Conturi pentru anul trecut se mai arată că în conturile instituției figurează o valoare totală de 1.950.425 lei pentru toate bunurile culturale mobile — artă, etnografie, numismatică și carte rară — o cifră considerată nerealist de mică pentru un muzeu de importanța celui din Bacău. De asemenea, s-a mai descoperit că nu toate donațiile și achizițiile recente de artă au fost introduse în contabilitate, existând discrepanțe între procesele-verbale de predare-primire și actele de evaluare ale comisiilor interne. Aceasta înseamnă că unele bunuri culturale ar putea fi deținute de muzeu, dar nu apar în evidențele oficiale — un risc major pentru integritatea patrimoniului public.