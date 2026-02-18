Pista Aeroportului Bacău funcționează în condiții de iarnă. Posibile întârzieri din cauza degivrării aeronavelor

Ziarul de Bacău

Activitatea operațională pe Aeroportul Bacău se desfășoară în condiții de iarnă, însă zborurile sunt operate conform orarului stabilit, au anunțat reprezentanții aeroportului. Personalul și utilajele intervin permanent pentru menținerea pistei și a căilor de rulare în stare optimă de funcționare.

Potrivit informării oficiale, condițiile meteorologice impun proceduri de degivrare a aeronavelor înainte de decolare. Acest proces poate genera întârzieri estimate la 15–20 de minute față de programul inițial.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice în timp real orarul curselor pe site-ul oficial al aeroportului și să țină legătura cu operatorii aerieni pentru eventuale actualizări.

