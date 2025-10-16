Plângeri penale pentru delapidare, la Revista ATENEU! Controlul Curții de Conturi a scos la iveală o serie de nereguli, de la plăți ilegale la documente fictive

Curtea de Conturi a găsit la Revista de Cultură „Ateneu” nereguli contabile și plăți nelegale care ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care au fost gestionate resursele publice alocate publicației. Raportul de audit pentru anul 2024 arată discrepanțe între statele de plată și înregistrările contabile, viramente care nu pot fi justificate de documentația reală și prezentarea unor serii de documente fictive, în încercarea de a acoperi plățile efectuate. În urma acestor descoperiri, Consiliul Județean, instituția sub tutela căreia funcționează Revista Ateneu, a formulat două plângeri penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău.

Foto: Carmen Mihalache, managerul Revistei Ateneu

Potrivit raportului, cheltuielile cu salariile și drepturile colaboratorilor au fost înregistrate în contabilitate ca fiind mai mici decât reies din documentele justificative cu 10.432 lei, în timp ce contribuțiile la asigurările sociale, la sănătate și impozitul pe venit au fost diminuate în evidență cu 63.639 lei. Ca efect direct al acestor operațiuni contabile tăinuite, în evidențele contabile au rezultat viramente nelegale în sumă totală de 52.486 lei; din această sumă, 50.712 lei au ajuns nejustificat în contul inspectorului de specialitate / economist al revistei. Auditorii mai arată că, pentru a „justifica” plățile, entitatea a prezentat auditorilor externi mai multe serii de documente fictive — state de plată ale colaboratorilor, borderouri nominale și centralizatoare — care nu corespund realității.

Auditul probează și alte deficiențe administrative cu impact fiscal: drepturile de autor plătite colaboratorilor și impozitul reținut nu au fost declarate prin declarația D112 pentru anul 2024, contrar obligațiilor legale, iar vouchere de vacanță în valoare de 6.400 lei nu au fost înscrise pe statele de plată — astfel nefiind reținute și virate contribuțiile și impozitele aferente. Aceste omisiuni încalcă prevederi clare ale Codului Fiscal și ale reglementărilor privind salarizarea în sectorul cultural.

Am încercat să obținem un punct de vedere de la Carmen Mihalache, managerul Revistei Ateneu, însă aceasta a avut telefonul închis. De asemenea, am sunat de mai multe ori la sediul revistei, pe numărul fix, însă nu a răspuns nimeni.

După ce aceste ilegalități au fost aduse la cunoștința Consiliului Județean Bacău, conducerea instituției a făcut două plângeri penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău privind începerea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare prevăzută de art. 295 din Codul penal.

Același „modus operandi” și la Școala de Arte și Meserii

Foto: Revista Ateneu și Școala de Arte și Meserii împart același sediu și, se pare, aceleași probleme cu legea

Curtea de Conturi mai arată că în timpul misiunii de audit economistul și-a înaintat demisia, iar documente din anii anteriori nu au fost predate noii persoane desemnate, ceea ce a îngreunat verificările.

Este vorba despre aceeași persoană care apare și în ilegalitățile găsite la Școala de Arte și Meserii și despre care Ziarul de Bacău a scris AICI. În acest caz, constatările Curţii sunt, în esenţă, de aceeaşi natură, dar pe o scară semnificativ mai mare: cheltuielile cu salariile au fost supraevaluate cu 135.713 lei, iar înregistrările contabile au fost manipulate astfel încât obligaţiile privind contribuţiile şi impozitele să apară diminuate (în jur de 50.194 lei), ceea ce a condus la plata nelegală a 185.909 lei — dintre care, potrivit raportului, 97.666 lei au fost viraţi în mod nejustificat către economist şi 51.692 lei către managerul instituţiei.

Practic, aceeaşi persoană figura cu atribuţii de control financiar preventiv şi ca responsabil cu evidenţa contabilă la ambele ordonatoare terţiare de credite, funcţionând astfel o concentraţie de atribuţii incompatibilă cu principiul separaţiei sarcinilor. Identitatea economistului în cauză, care a beneficiat, alături de conducerea celor două instituții, de „greșelile” contabile nu a fost încă dezvăluită.