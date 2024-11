Platforma DREPT – o alternativă profesionistă pentru viitorul politic al României (P)

Într-o politică sufocată de promisiuni deșarte și compromisuri toxice, într-un peisaj politic dominat de partidele vechi, care au dezamăgit sistematic, Platforma DREPT reprezintă schimbarea pe care românii o așteaptă de prea mult timp, o alternativă credibilă pentru un alt fel de politică, una bazată pe profesionalism. De decenii, partidele vechi au defilat cu aceleași fețe obosite și alianțe artificiale, servindu-le cetățenilor doar corupție, nepotism și incompetență. Românii au tot sperat că ceva se va schimba, dar ceea ce au primit a fost mai mult din același joc murdar, pe care acum îl resping cu toată forța.

Frustrarea românilor a atins punctul maxim. Nu mai acceptă ca viețile lor să fie tratate ca niște experimente politice eșuate. Vor fapte, nu vorbe, și înțeleg că puterea reală a schimbării stă în votul lor. Noi, cei din DREPT, am simțit aceeași dezamăgire, dar am ales să transformăm această nemulțumire în acțiune. Am rămas optimiști și convinși că România poate avea un viitor mai bun – un viitor construit pe competență și respect pentru cetățeni.

Platforma DREPT nu este doar un alt partid, ci o mișcare a oamenilor drepți, corecți, profesioniști, a celor care vor să facă diferența. Este locul unde independenții, comunitățile locale și partidele mici își pot face vocea auzită. Echipa noastră vine cu soluții reale, ancorate în nevoile fiecărei regiuni, pentru că România nu poate fi guvernată cu rețete universale sau simplificări periculoase. Înțelegem complexitatea problemelor și avem planuri concrete pentru a le rezolva.

Suntem pregătiți să trimitem în Parlament oameni dedicați, cu o viziune clară pentru țară. Le datorăm copiilor noștri un sistem educațional care să îi pregătească pentru viitor – școli care să inspire responsabilitate, creativitate și adaptabilitate. Este timpul să investim în educație la nivelul așteptărilor secolului 21, folosind tehnologia pentru a crea oportunități egale pentru toți elevii.

Le datorăm antreprenorilor reguli simple, care să le permită să creeze locuri de muncă și să contribuie la dezvoltarea economiei. Le datorăm fiecărui român acces la servicii medicale de calitate, fără aroganță, corupție și umilință. Reforma sănătății trebuie să înceapă acum, iar transparența trebuie să devină normă, nu excepție.

Ne-am săturat de promisiuni goale și proiecte amânate. România nu mai poate aștepta! Investițiile în infrastructură trebuie să devină o prioritate reală, nu doar o linie în discursurile electorale. Reforma clasei politice începe cu reducerea drastică a subvențiilor pentru partide și cu o transparență completă a cheltuielilor publice. Fiecare leu recuperat de la corupți trebuie reinvestit în dezvoltarea țării – în drumuri, spitale, școli și servicii care să îmbunătățească viața fiecărui român.

Ca deputat ales în județul Bacău, mi-am folosit toată priceperea pentru a pune preocupările băcăuanilor pe agenda publică națională. Am ascultat, am discutat și am căutat soluții reale la problemele lor. Cred cu tărie că onestitatea, perseverența și devotamentul față de cei care te-au ales sunt valorile fundamentale ale unui politician care respectă cu adevărat cetățenii.

România are nevoie de curaj, competență și acțiune. Este momentul să ne înDREPTăm viitorul! Alege corect, alege DREPT!

Deputat Cristian-Paul Ichim, candidat la alegerile parlamentare din partea partidului DREPT Bacău

