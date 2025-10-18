PNL Bacău și-a stabilit strategia pentru 2028: candidați proprii la CJ și Primărie. „Municipiul Bacău a ajuns o paragină!”

Partidul Național Liberal, filiala județeană Bacău, și-a stabilit, astăzi, strategia pentru alegerile ce vor avea loc în 2028. În prezența secretarului general Dan Motreanu, Colegiul Director Județean PNL Bacău a decis că formațiunea va avea candidați proprii și la Consiliul Județean, și la Primăria municipiului Bacău, după ce, în 2024, PNL nu a avut candidat propriu în municipiul reședință de județ.

Ședința Colegiului Director Județean PNL Bacău a fost urmată de o conferință de presă, la care au participat eurodeputatul Dan Motreanu, secretar general, deputatul Mircea Fechet, președintele filialei PNL Bacău, Viorel Ilie, primvicepreședinte, Viorel Miron, primarul orașului Comănești, Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești, și Constantin Toma, primarul orașului Dărmănești.

Deputatul Mircea Fechet a reluat criticile la adresa PSD și USR, pe care le-a acuzat de duplicitate, deoarece au un mesaj european la Bruxelles, iar local au alianțe cu AUR la Consiliul Județean și Primăria Bacău. Liderul liberal a spus că alianța din Consiliul Local Comănești dintre liberalii conduși de primarul Miron și aleșii AUR reprezintă o decizie punctuală, departe de importanța alianțelor AUR cu USR și PSD la nivel județean și în reședința de județ.

Eurodeputatul Dan Motreanu a anunțat alegeri interne în PNL, începând cu organizațiile liberale de comune, apoi de orașe, municipii și județe. „PNL Bacău a făcut anul trecut un compromis, prin decizia centrului, de a nu avea candidat propriu la Primăria Bacău. Am mare încredere în Mircea Fechet, îi mulțumesc pentru sacrificiul de anul trecut. În 2028, PNL va avea candidați proprii la Primăria Bacău și la Consiliul Județean”, a mai spus secretarul general Motreanu. El a deplâns faptul că Bacăul a încetat să mai fie motorul economic al Moldovei.

La rândul său, fostul ministru Mircea Fechet a apreciat că în ultimii ani „municipiul Bacău a ajuns o paragină”. El a mai precizat că nu s-a luat o decizie referitoare la numele candidaților, dar că nu va refuza o candidatură la alegerile locale din 2028.