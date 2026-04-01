Poliția Locală Bacău, „subțiată” din pix! Se taie posturi, dar fără concedieri

Consiliul Local Bacău urmează să aprobe o reducere semnificativă a numărului de posturi din Poliția Locală, însă, în realitate, impactul asupra angajaților este aproape inexistent.
Potrivit proiectului de hotărâre, numărul maxim de posturi pentru anul 2026 va fi stabilit la 159, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 7/2026 privind reducerea cheltuielilor de personal.
Reducerea pare drastică la prima vedere, însă situația din teren arată altfel. În prezent, organigrama Poliției Locale prevede 168 de posturi, dintre care doar 145 sunt ocupate. Asta înseamnă că instituția funcționează deja sub plafonul propus, iar ajustarea se face, practic, doar pe hârtie.
Documentele oficiale arată că noul plafon a fost calculat în baza formulei „un post la 1.200 de locuitori”, conform legislației în vigoare, și vine în contextul obligației impuse administrațiilor locale de a-și reduce cheltuielile de personal.
Cu alte cuvinte, deși pe hârtie Poliția Locală pierde posturi, în realitate măsura nu afectează actualii angajați, fiind vorba mai degrabă despre o aliniere birocratică la noile limite impuse de Guvern decât despre o restructurare reală a personalului.
Comentarii
Roxana a zis
Așa e la toate instituțiile de stat. Nu se fac concedieri , nu pleacă nimeni acasă sau la privat. Rămân toți pe locurile călduțe. Ordonanța e așa praf în ochii, în realitate rămân toții sefii, toții directorii, tot aparatul administativ.
Anonim a zis
Pe baza formulei ar reiesi ca Municipiul Bacau are 190.000 de locuitori.
O informatie gasita on-line arata ca la recensamantul din 2021 Municipiul Bacau ar avea o populatie de 136.000 de locuitori.
Conform formulei ar insemna un maxim de 115 angajati.
Care este numarul real de cetateni rezidenti ai Municipiului Bacau?
Gogu a zis
La aceasta intrebare doar Nostradamus iti poate raspunde, cifrele se modifica din pix in functie de cum au ei nevoie.
me&I a zis
Ai uitat sa-i numeri si pe cei din R.Moldova…”rezidenti” in Bacau.
Băcăuan a zis
Până și formula matematică o manipulează!!
Clar și simplu, 115 angajați ar trebui să rămână.Nu trebuie nicio explicație!!
abc a zis
Primarul asta se încăpățânează să joace pristandaua în urbea asta. Grea misie, misia de primar, atunci când te încurci în numărarea ”oilor păstorite”.
Așadar , conform numărării enunțate, un polițist local la 1.200 locuitori ai municipiului Bacău, rezultă 159 polițiști locali la 190.800 locuitori..
În EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2026 , Pristandaua ne spune: ” Institutul National de Statistică evidențiază un număr de 136.087 locuitori, În baza de date a structurii de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei Mun. Bacău, numărul persoanelor plătitoare de taxa de salubrizare este in continua scadere, ajungându-se la finalul anului 2024 la un umăr de plătitori de 94.284 (comparativ cu 103.000 în anul 2020)”.
Aștia continuă să numere din doi în doi. Dar nu din cauza lui 1 aprilie.
ionescu a zis
Cum sa faci reforma cand in Politia Locala acolo unde sunt o incrangatura de pile, cunostinte, relatii. Pe cine sa dai afara ca suna telefonul de la partid, de la seful1 sau de la cel ce l-a plantat acolo.