Poliția Locală Bacău, „subțiată” din pix! Se taie posturi, dar fără concedieri

Consiliul Local Bacău urmează să aprobe o reducere semnificativă a numărului de posturi din Poliția Locală, însă, în realitate, impactul asupra angajaților este aproape inexistent.

Potrivit proiectului de hotărâre, numărul maxim de posturi pentru anul 2026 va fi stabilit la 159, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 7/2026 privind reducerea cheltuielilor de personal.

Reducerea pare drastică la prima vedere, însă situația din teren arată altfel. În prezent, organigrama Poliției Locale prevede 168 de posturi, dintre care doar 145 sunt ocupate. Asta înseamnă că instituția funcționează deja sub plafonul propus, iar ajustarea se face, practic, doar pe hârtie.

Documentele oficiale arată că noul plafon a fost calculat în baza formulei „un post la 1.200 de locuitori”, conform legislației în vigoare, și vine în contextul obligației impuse administrațiilor locale de a-și reduce cheltuielile de personal.

Cu alte cuvinte, deși pe hârtie Poliția Locală pierde posturi, în realitate măsura nu afectează actualii angajați, fiind vorba mai degrabă despre o aliniere birocratică la noile limite impuse de Guvern decât despre o restructurare reală a personalului.