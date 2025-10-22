Poliția Locală va avea controlori în autobuzele din Bacău. Noi reguli și amenzi pentru transportul public

Primăria Bacău propune Consiliului Local, la ședința de joi, un proiect de hotărâre care va implica Poliția Locală în activitatea de control în mijloacele de transport public local. Noul regulament clarifică cine face controalele și își propune să pună ordine în aplicarea sancţiunilor şi să asigure respectarea regulilor de către călători.

Proiectul completează şi modifică regulamentul de transport local aprobat în februarie 2025

Noutatea este formarea echipelor mixte de control, alcătuite din agenți constatatori ai Poliției Locale și controlori autorizați ai operatorului de transport, care vor avea dreptul să verifice titlurile de călătorie, să constate abateri și să aplice sancțiuni direct în mijloacele de transport.

Pentru pasagerii fără bilet, regulamentul introduce un titlu special de suprataxă de 35 de lei pentru anul 2025, iar refuzul de plată va fi sancționat cu amendă între 500 și 1.000 de lei. Alte abateri, precum comportamentul neadecvat sau deteriorarea bunurilor, se sancționează cu amenzi între 300 și 600 de lei.

Contravențiile vor putea fi achitate la Direcția de Taxe și Impozite, prin virament bancar, mandat poștal sau online pe ghișeul.ro, iar procesele-verbale pot fi contestate la Judecătoria Bacău în termen de 15 zile.

Proiectul vine și cu reguli clare privind transportul animalelor de companie. Acestea vor fi permise în autobuze doar dacă sunt ținute în lesă și nu pun în pericol siguranța celorlalți călători. În schimb, câinii din rasele considerate periculoase vor trebui să poarte botniță obligatorie și să fie însoțiți de persoane care respectă condițiile legale.

Potrivit expunerii de motive semnate de primarul Stanciu-Viziteu, scopul acestor modificări este de a întări disciplina în mijloacele de transport, de a reduce cazurile de fraudă și de a asigura o aplicare unitară a legislației privind contravențiile.