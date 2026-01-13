Polițist de frontieră de la Aeroportul Bacău, gest impresionant: a condus 920 de kilometri pentru a ajuta un copil bolnav să ajungă la RMN în Cluj-Napoca

Un polițist de frontieră din Bacău, comisarul de Poliție de Frontieră Viorel Smintanca-Strugariu, angajat la Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău, a parcurs aproape 1.000 de kilometri, în plină iarnă, pentru a ajuta o mamă și pe copilul ei bolnav să ajungă la o investigație medicală.

Duminică dimineață, polițistul a plecat de acasă, din Bacău, spre satul Crăcăoani, județul Neamț, pentru a-i prelua pe mamă și fiul său, care aveau nevoie urgentă să ajungă la Cluj-Napoca (unde copilul era programat pentru un RMN) – un drum pe care nu și-l permiteau din punct de vedere financiar.

După sute de kilometri parcurși, cei trei au înnoptat la MagicHOME Cluj, iar luni dimineață, la prima oră, polițistul i-a dus la spital și a așteptat finalizarea investigației. Ulterior, i-a adus în siguranță înapoi acasă.

După aproximativ 35 de ore de condus și 920 de kilometri, în condiții dificile de iarnă, Viorel Smintanca-Strugariu a ajuns din nou la Bacău, în jurul orei 20:00.

Peste 31.000 km parcurși în serviciul copiilor grav bolnavi

Pe lângă activitatea sa profesională, comisarul este voluntar în programul „Șofer de Suflet” al Asociației Magic, încă din 5 ianuarie 2022. În cei patru ani de implicare, a parcurs peste 31.000 de kilometri, în cadrul a 78 de drumuri, oferind transport gratuit familiilor cu copii grav bolnavi.

Puterea exemplului a dat roade și în familie. Pe 4 decembrie 2025, fratele său, Mihai, s-a înscris și el ca voluntar în același program. Deja a parcurs peste 1.100 de kilometri. Doar într-o singură zi a condus 530 de kilometri pentru a ajuta o familie din satul Giurcani, județul Vaslui, să ajungă cu copilul lor grav bolnav la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, pentru controlul periodic.

Programul „Șofer de Suflet”, derulat de Asociația Magic, asigură transport gratuit către spitale și înapoi acasă pentru familiile cu copii diagnosticați cu boli oncologice sau alte afecțiuni grave. Proiectul este susținut, încă din mai 2020, de Rompetrol – KMG International, prin asigurarea unei mari părți din combustibil.

De la începutul acestui an, în doar 12 zile, voluntarii „Șofer de Suflet” au realizat deja 21 de drumuri, dintre care 9 într-o singură zi. Sunt oameni care pleacă la drum la orice oră, pe orice vreme, de lângă familiile lor, pentru a ajuta complet necondiționat.

Poveștile lor sunt dovada că solidaritatea și umanitatea încă există. Atâta timp cât există astfel de oameni, există și speranță.

Sursa: Asociația Magic