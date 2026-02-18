Polițiștii băcăuani intensifică patrulările și controalele în trafic, în contextul avertizărilor de cod galben și portocaliu de viscol

În contextul avertizărilor meteorologice cod galben și portocaliu de ninsori și viscol emise de Administrația Națională de Meteorologie, polițiștii acționează la nivelul județului Bacău pentru prevenirea evenimentelor rutiere, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor aflați în dificultate.

Activitățile sunt desfășurate în sistem integrat, împreună cu celelalte structuri județene ale Ministerului Afacerilor Interne, fiind intensificate patrulările în teren, monitorizarea permanentă a arterelor rutiere și intervențiile pentru fluidizarea traficului în zonele afectate de condițiile meteorologice severe.

„Polițiștii rutieri acționează pentru: prevenirea blocajelor și a accidentelor de circulație; dirijarea traficului în zonele cu vizibilitate redusă; informarea conducătorilor auto cu privire la restricții sau pericole; sprijinirea echipajelor de deszăpezire și intervenție; acordarea de ajutor participanților la trafic aflați în dificultate”, transmite IPJ Bacău.

Cetățenilor li se recomandă să evite deplasările neesențiale pe durata avertizărilor meteorologice, iar dacă deplasarea este necesară, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumurilor.

Autovehiculele trebuie echipate cu anvelope de iarnă, conform legislației în vigoare, iar viteza trebuie adaptată permanent la condițiile de drum și de vizibilitate, cu păstrarea unei distanțe mai mari față de vehiculele din față. De asemenea, autoturismul nu trebuie oprit/staționat în zone care pot împiedica intervenția utilajelor. Nu în ultimul rând, trebuie respectate indicațiile polițiștilor aflați în teren.

„Reamintim că, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale regulamentului de aplicare, conducătorii auto au obligația de a adapta viteza la condițiile meteo-rutiere și de a avea autovehiculele echipate corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă. Inspectoratul de Poliție Județean Bacău recomandă tuturor participanților la trafic prudență sporită, responsabilitate și respectarea indicațiilor autorităților, pentru prevenirea situațiilor de risc și protejarea vieții și bunurilor”, mai precizează IPJ Bacău.