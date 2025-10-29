Polițiștii rutieri băcăuani au sancționat 750 de pietoni, pentru traversări ilegale

În perioada 20-26 octombrie 2025, polițiștii rutieri din județul Bacău, sub coordonarea Serviciului Rutier, au desfășurat activități pentru prevenirea accidentelor de circulație, educarea pietonilor cu privire la respectarea regulilor de circulație și creșterea gradului de siguranță rutieră.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate aproximativ 1.000 de persoane și au fost sancționați peste 750 de pietoni, dintre care 694 cu avertismente.

Polițiștii au purtat discuții directe cu pietonii explicându-le modalitățile sigure de deplasare și traversare.

Recomandări pentru pietoni:

•⁠ ⁠traversați numai pe trecerile pentru pietoni, după asigurare;

•⁠ ⁠evitați utilizarea telefonului în timpul traversării;

•⁠ ⁠pe timp de noapte sau vizibilitate redusă, purtați elemente reflectorizante;

•⁠ ⁠în lipsa trotuarului, deplasați-vă cât mai aproape de marginea din stânga a drumului, în direcția de mers.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău vor continua activitățile preventive și în perioada următoare. (comunicat IPJ Bacău)