Polițiștii și liceenii băcăuani vorbesc despre droguri: „Adevărata combinație e să fii tu însuți. Traficul nu e combinație.”

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău desfășoară, în perioada 13-31 octombrie 2025, activități de prevenire și conștientizare cu privire la consecințele traficului de droguri în rândul minorilor și tinerilor, în cadrul campaniei naționale „DĂ-ȚI JOS MASCA!”.

Fenomenul traficului de droguri, în care sunt implicați minorii, îmbracă multiple forme de abordare: de la identificarea de către traficanți a minorilor vulnerabili, la recrutarea, manipularea și, ulterior, crearea dependenței de câștiguri rapide.

Riscurile majore pentru tineri sunt exploatarea și transformarea acestora în cărăuși pentru rețelele criminale. Oferta de “bani ușori” ascunde, de fapt, capcana unei vieți distruse, marcată de dosare penale, închisoare și stigmatizare socială.

În acest context, prevenirea atragerii minorilor în grupările de crimă organizată și diminuarea delincvenței în rândul copiilor și tinerilor reprezintă priorități ale Poliției Române în domeniul prevenirii criminalității.

Campania „DĂ-ȚI JOS MASCA!” are drept scop creșterea nivelului de informare și conștientizare în rândul minorilor și tinerilor cu privire la consecințele legale și sociale ale traficului de droguri. Grupul țintă vizat este format din adolescenți și tineri (14–25 ani), vulnerabili la recrutare, elevi de liceu și studenți, participanți la evenimente sociale (baluri, petreceri etc.).

Peste 600 de adolescenți și tineri din liceele băcăuane au fost informați, în această perioadă, de către polițiștii de prevenire, mesajul fiind „Adevărata combinație e să fii tu însuți. Traficul nu e combinație.” Astfel, polițiștii au adus în prim-plan situații concrete în care tinerii au consumat droguri sau au fost implicați în alte infracțiuni din sfera traficului de substanțe interzise, precum și consecințele legale ale acțiunilor lor.

Polițiștii recomandă tinerilor să nu consume substanțe interzise, să se informeze inclusiv asupra celor din sfera medicamentelor și să adopte un stil de viață cât mai echilibrat și sănătos. Pentru a nu suporta presiunea negativă a anturajului, să dezvolte relații de prietenie sănătoase și să învețe să spună NU!

Activitățile de prevenire și conștientizare vor continua și în perioada următoare, la nivelul întregului județ.