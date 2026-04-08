Pompierii băcăuani au împărtășit bucurie de Paște, copiilor de la „Centrul Daniel”

În fiecare an, în preajma marilor sărbători creștine, pompierii militari băcăuani aleg să fie mai aproape de comunitate atât prin misiunile operative, cât și prin gesturi simple și pline de suflet. Astfel, de Paște și de Crăciun, aceștia păstrează o tradiție devenită deja de suflet: întâlnirea cu copiii de la Asociația „Centrul Daniel” din municipiul Bacău.

Acești copii sunt exemple de curaj, sensibilitate și speranță. În ciuda provocărilor cu care se confruntă, reușesc să ofere lecții sincere de bucurie și recunoștință, transformând fiecare întâlnire într-un moment autentic și emoționant. Zâmbetele lor, energia și dorința de a se juca și de a împărtăși clipe frumoase dau un sens aparte acestor vizite.

Și în acest an, cu prilejul Sfintelor Sărbători Pascale, pompierii au fost alături de cei mici, petrecând împreună câteva ore încărcate de emoție, voie bună și apropiere.

Copiii i-au întâmpinat cu entuziasm, iar pompierii le-au oferit, cu drag, cadouri menite să aducă lumină și bucurie în sufletele lor.

Prin astfel de acțiuni, pompierii demonstrează că rolul lor în comunitate depășește intervențiile din situații de urgență. Ei rămân aproape de oameni și în momentele liniștite, contribuind la construirea unei comunități unite, în care grija față de aproapele este o valoare fundamentală.

Sărbătorile Pascale sunt despre speranță, dăruire și iubire, iar întâlnirea cu copiii de la Asociația „Centrul Daniel” este, an de an, o dovadă vie că aceste valori prind contur prin oameni și faptele lor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău, transmite tuturor cetățenilor: Sărbători liniștite, în siguranță și pline de lumină!