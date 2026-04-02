Porți deschise spre viitor: oportunități reale pentru elevii de gimnaziu, la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” și-a dschis porțile în zilele de 31 martie – 01 aprilie 2026 pentru elevii de gimnaziu interesați să descopere oferta educațională și oportunitățile de formare profesională. Evenimentul a oferit vizitatorilor șansa de a cunoaște îndeaproape activitatea instituției.

Pe parcursul Zilelor Porților Deschise, elevi, profesori și părinți au participat la tururi ghidate ale atelierelor și laboratoarelor, au interacționat cu cadrele didactice și au aflat detalii despre specializările disponibile.

În contextul unei piețe a muncii tot mai orientate spre competențe practice, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău a venit în întâmpinarea elevilor de gimnaziu cu o ofertă educațională diversificată pentru anul școlar 2026–2027, axată pe meserii actuale și oportunități concrete de angajare.

Ce calificări sunt disponibile la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău?

Unitatea de învățământ propune calificări în domenii precum mecanică, construcții, instalații și lucrări publice, turism și alimentație, estetica corpului omenesc sau transporturi.

Printre calificările disponibile, pe rute de profesionalizare, se numără:

Mecanic auto/tehnician transporturi

Ospătar (chelner) – vânzător în unități de alimentație/Organizator banqueting

Bucătar/ tehnician în gastronomie

Frizer-coafor-manichiurist –pedichiurist/ Coafor-stilist

Zidar-pietrar-tencuitor/ Tehnician în construcții și lucrări publice

Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze/ Tehnician instalator pentru construcții

Un punct de atracție îl reprezintă învățământul dual, realizat în parteneriat cu Aerostar S.A. Cu ajutorul acestei companii, elevii înscriși în acest sistem beneficiază de burse suplimentare în valoare de 300 de lei lunar și de pregătire practică direct în cadrul organizației, având șanse reale de angajare după finalizarea studiilor, pentru următoarele calificări:

Operator la mașini cu comandă numerică/ Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică

Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave/ Tehnician aviație

Mecanic aeronave/ Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Lăcătuș construcții structuri aeronave/ Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Pe lângă pregătirea profesională, liceul oferă elevilor condiții moderne privind: cazare în cămin, masă la cantină, laboratoare dotate la standarde actuale (inclusiv SmartLab), precum și activități extracurriculare, de la cluburi de robotică până la cursuri IT. De asemenea, elevii pot participa la stagii de practică în străinătate, prin programe europene.

Prin oferta sa educațională, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” confirmă rolul tot mai important al învățământului profesional și tehnic în formarea noii generații, oferind tinerilor din Bacău o alternativă solidă pentru un viitor stabil.

„Liceul Tehnologic «Anghel Saligny» își adaptează în permanență oferta educațională, concentrîndu-ne pe încredere, rezultate demonstrabile și comunitate. Noi oferim nu doar informație, ci un viitor, nu doar educație, ci modelăm caractere. Într-un mediu guvernat de respect și inovație, transformăm curiozitatea și pasiunile în cariere de succes” a declarat directorul liceului, profesor Crisalinda Nona Irimia.