Povestea sucului de cătină din Letea Veche, primul produs tradițional atestat din județul Bacău. „Este un suc făcut la teasc, 100% natural, fără nimic chimic”

Județul Bacău se poate lăuda că are un produs tradițional atestat de Ministerul Agriculturii. Este vorba despre suc de cătină, produs la doi pași de municipiu, în comuna Letea Veche. Povestea a început din hobby-ul de a cultiva pământul a lui Adrian Anghel și a prins contur după ce prietenii au apreciat gustul deosebit al sucului de cătină produs.

foto: Adrian Anghel, primul băcăuan care a obținut atestat de produs tradițional pentru sucul de cătină

Adrian Anghel ne-a povestit aventurile prin care a trecut, dar și satisfacțiile aduse, după ce a reușit să devină primul băcăuan cu atestat de produs tradițional pentru sucul de cătină.

„Proiectul a pornit acum 6 ani, având terenul în spatele casei, în jur de 6000 mp și un tractor cumpărat de la Revoluție. Inițial am încercat tot felul de variante, de la legume la fructe, pentru că îmi place să lucrez pământul, însă nu am reușit să valorific deloc. Mi-a venit apoi ideea cu cătina.

Am stat primii 3 ani și am îngrijit-o, în principiu nu a fost chiar așa de dificil. În anul trei am obținut prima producție, destul de mică. Nu am reușit să valorific decât 3% și mi-am invitat prietenii la un grătar și am zis să le fac un suc. L-am făcut la un teasc mai vechi pe care îl aveam. Le-a plăcut foarte mult, au mai pus pe Facebook, m-au lăudat la alți cunoscuți și de acolo a pornit totul. Eu eram, sincer, gata să renunț. Au văzut însă oamenii că e suc făcut la teasc, natural, foarte gustos și așa a început”, ne-a povestit Adrian.

foto: Producția de cătină a luat, ușor-ușor, avânt

În anul următor, producția a fost mai mare și a fost necesar și un „upgrade” al echipamentelor.

„M-am chinuit cu tot felul de sisteme de presare până când am descoperit varianta care este folosită la cidru. Niște grătare de lemn cu pânză specială de filtrare, care se presează ca la teasc. Ideea este că nu intru cu nimic chimic, este totul sută la sută natural. Și cătina este ecologică, ea oricum nu reacționează la pesticide sau alte produse chimice”, a mai povestit gospodarul din Letea Veche.

Chinurile obținerii atestatului de produs tradițional

Una peste alta, producția serioasă a început anul trecut, când Adrian s-a decis să obțină un atestat de produs tradițional pentru sucul de cătină pe care îl produce. Ne-a povestit și greutățile pe care le-a întâmpinat, mai ales că s-a încăpățânat să facă totul online.

„Timp de 6 luni am stat cu Ministerul Agriculturii ca să obțin atestat de produs tradițional, o schemă de calitate de genul „magiun de Topoloveni”, doar că la mine este doar produsul tradițional, nu și identitatea. Am făcut un caiet de sarcini, buletine de analize, repere istorice vizavi de cătină și de teasc. Sunt primul din Bacău care deține atestat de produs tradițional pentru suc de cătină, făcut la teasc.

Am fost singurul din țară care s-a încăpățânat să depună totul online. Fiecare dintre funcționarii care verificau dosarul avea altă viziune vizavi de ceea ce fac. A fost o nebunie, fiecare interpreta altfel. Dar după șase luni am reușit să iau atestatul, cu sprijinul celor de la Direcția Agricolă Bacău. E un dosar greu de făcut și l-am făcut singur, nu am apelat la consultant”, ne-a mai spus Adrian.

Aprozarele, ținta pentru distribuție

Dacă prima producție mai serioasă a fost de o tonă, anul acesta Adrian estimează o producție de trei tone. Iar pasul important pe care trebuie să se concentreze este distribuția, pentru ca produsul său să ajungă la oameni.

„În momentul de față sunt în discuții cu aprozarele, pentru că mi-am targetat piața și cred că acesta este segmentul cel mai potrivit pentru produsul meu. Țin să precizez că este produs brut, nu este amestecat cu miere sau altceva. Se adresează tipului de gospodar, care se duce acasă să îl amestece cu miere sau zahăr, să îl lase la macerat, adică mai trebuie să depună un efort pentru produsul finit. Produsul meu trebuie să stea lângă roșii, lângă vinete, nu lângă cola sau alte sucuri. Abia am început această etapă și dacă unii sunt deschiși, mă lovesc și de reticență. Sper totuși să reușesc, pentru că este un produs de calitate înaltă, natural”, mai precizează Adrian Anghel.

Ce înseamnă produs tradițional atestat?

foto: sucul de cătină, de la cules la turnat în recipiente

„În primul rând metoda, la teasc. Trebuie să justifici și să explici că folosești o metodă tradițională și că nu bagi conservanți sau altă procesare chimică. Este variantă naturală și tradițională. Ca și metodă de producție, crengile de cătină se taie cu un foarfec cu aer comprimat. Mă ajută vecinii și le tai în crenguțe mai mici. Le bag într-un tunel de congelare la -30 de grade, stau acolo 12 ore, iar apoi, pe o masă vibrantă se separă boabele de crenguțe și frunze. Apoi boabele sunt păstrate în cameră frigorifică. Când am comenzi, scot un sac, îl dezgheț și îl bag la teasc”, ne-a explicat Adrian.

Dacă planurile vor da roade, cătina tradițional preparată în Letea Veche urmează să se regăsească în aprozarele din Bacău în viitorul apropiat. De asemenea, urmează să își pună pe roate o pagină de internet unde pot fi găsite detalii despre produs, iar cine dorește poate să îl contacteze direct pentru a achiziționa suc de cătină, prin intermediul paginii sale de Facebook.