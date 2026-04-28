Praf nesalubrizat pe străzile din Bacău și Onești, ridicat de vântul puternic. Garda de Mediu a solicitat măsuri urgente pentru protejarea sănătății

Episoadele de vreme severă din ultimele zile au scos la iveală o problemă persistentă în municipiile Bacău și Onești: praful acumulat pe străzi și insuficient salubrizat. Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău a transmis un mesaj ferm către autoritățile locale și cetățeni, după ce rafalele de vânt de până la 70-90 km/h, înregistrate sub codul portocaliu, au ridicat în atmosferă cantități semnificative de particule de praf.

Potrivit instituției, situația este confirmată și de datele Agenției pentru Protecția Mediului (APM), care indică depășiri îngrijorătoare ale nivelurilor de poluare a aerului în mediul urban, în special în Bacău și Onești. Principalul factor este praful de pe carosabil și de pe suprafețele neîntreținute, antrenat de vânt.

Specialiștii Gărzii de Mediu avertizează că acest tip de poluare are efecte directe asupra sănătății populației. Particulele fine pot pătrunde adânc în plămâni, provocând iritații, inflamații și agravând afecțiuni respiratorii precum astmul. De asemenea, pot influența negativ bolile cardiovasculare, cei mai expuși fiind copiii, vârstnicii și persoanele cu probleme cronice.

Garda de Mediu a făcut apel clar către toate administrațiile locale din județ să trateze salubrizarea stradală ca pe o prioritate zilnică, nu doar ca pe o obligație birocratică: „Nu este suficient ca planurile și programele de curățenie să arate bine doar pe hârtie! Este vital ca aceste grafice de spălare și măturare a străzilor să fie și respectate cu strictețe în teren. Salubrizarea reală și eficientă este o necesitate zilnică pentru un aer curat, nu doar un document de bifat!”

Totodată, sunt vizați și proprietarii de terenuri, fie ele publice sau private, care au obligația legală de a-și întreține suprafețele pentru a preveni formarea surselor de praf.

Autoritățile încurajează implicarea cetățenilor, solicitând semnalarea punctuală a situațiilor în care normele de curățenie nu sunt respectate. „Sănătatea cetățenilor trebuie să rămână prioritatea noastră, a tuturor” transmit reprezentanții Gărzii de Mediu, care așteaptă măsuri concrete și vizibile în perioada următoare.