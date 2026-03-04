Precizări ale ISJ Bacău privind cadrele didactice și elevii blocați în zona de conflict a spațiului arab

La nivelul județului Bacău sunt 27 cadre didactice și 1 un angajat didactic auxiliar, respectiv 9 elevi (plecați cu familiile, nu în grup organizat/excursie) blocați în spațiul arab.

5 elevi provin din trei unități de învățământ din municipiul Bacău, iar ceilalți 4 din două unități de învățământ din orașul Târgu-Ocna.

Inspectoratul Școlar Județean Bacău menține legătura cu unitățile de învățământ implicate și monitorizează situația, în vederea clarificării circumstanțelor și a obținerii tuturor informațiilor necesare.

Inspector școlar general,

Prof. Ana-Maria Egarmin