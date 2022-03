Prefectul Bogdănel: Primăria Bacău riscă să piardă din nou fonduri europene. Licitație de 13 milioane lei anulată, finanțare de 40 de milioane de euro în pericol!

Licitația de 13 milioane de lei, pentru pistele de bicicletă din Centru la Aeroport, a eșuat. Prefectul Lucian Bogdănel acuză conducerea Primăriei Bacău pentru slaba absorbție a fondurilor europene. Din proiectele de mobilitate urbană de 40 de milioane de euro, gradul fizic de realizare este de numai 2-4%.

„Amenajarea”, cu fonduri europene nerambursabile, a pistelor de bicicleta în municipiul Bacău a început cu o licitație anulată. Nu s-a prezentat niciun ofertant, iar procedura – a cărei valoare era estimată la peste 13 milioane lei – a fost anulată în sistemul de achiziții publice la 22.03.2022, a precizat prefectul județului.

Proiectul a cărui licitație a fost anulată, respectiv traseu pentru deplasări nemotorizate sud: Centru – Aeroport, avea – în decembrie 2021 – un grad fizic de implementare de 2,79%.

„Justificări şi scuze se pot inventa la nesfârşit – la asta, NU la absorbție de fonduri europene, se pricepe de minune «administrația» Viziteu. Dar, oare, cum (mai) poți justifica un an şi jumătate de inacțiune şi dezinteres flagrante care au adus Primăria în punctul de a eşua, lamentabil, în atragerea fondurilor UE?”, a mai afirmat Lucian Bogdănel.

Încă din toamna lui 2019, banii europeni pentru aceste lucrări au fost asigurați prin semnarea contractelor de finanțare totalizând aproximativ 40 milioane euro. Din octombrie 2020 şi până astăzi, implementarea acestor proiecte „a băltit”, potrivit afirmațiilor prefectului, municipalitatea irosind timp prețios: nu s-a întors nici măcar o lopată de pământ pe respectivele investiții, care au stagnat la un „ruşinos” grad fizic de realizare de 2-4%.

„Primăria și Viziteu stau cu un maldăr de bani la uşă, dar nu fac mai nimic pentru a pune la lucru aceste resurse financiare care nu costă nimic: din cauza asta, oraşul nu are piste de bicicletă, nu are stații de autobuz modernizate, nu are sistem de management al traficului rutier, nu are pasarelă pietonală, creşe și şcoli reabilitate etc”, acuză prefectul.

TABEL: Lista proiectelor de mobilitate urbană