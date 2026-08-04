Prefectura Bacău face economie la curent! Palatul Administrativ va fi iluminat doar în weekend

Iluminatul arhitectural al Palatului Administrativ din Bacău va funcționa, în perioada următoare, numai în zilele de weekend, atunci când Bulevardul Mărășești este transformat în zonă pietonală.

Decizia vizează reducerea consumului de energie și utilizarea mai responsabilă a banilor publici. Clădirea găzduiește sediile Instituției Prefectului – Județul Bacău și Consiliului Județean Bacău.

„Măsura contribuie la reducerea consumului de energie, menținând totodată atmosfera specifică evenimentelor și activităților desfășurate în weekend în centrul municipiului”, au transmis reprezentanții autorităților.

Palatul Administrativ nu va mai beneficia, așadar, de iluminat arhitectural în timpul săptămânii, acesta urmând să fie pornit doar în weekendurile în care zona centrală a municipiului este destinată pietonilor.