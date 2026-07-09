Prefectura Bacău revine în Palatul Administrativ, reabilitat cu 10 milioane de euro. Activitatea cu publicul este suspendată vineri, pentru mutare

Instituția Prefectului – Județul Bacău își mută activitatea înapoi în Palatul Administrativ din municipiul Bacău, după finalizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a clădirii. Pentru desfășurarea operațiunilor de relocare, activitatea cu publicul va fi suspendată vineri, 10 iulie.

Potrivit unui anunț transmis de Prefectură, pe parcursul zilei de vineri nu vor fi disponibile nici serviciile de telefonie fixă și conexiunea la internet, ceea ce poate afecta posibilitatea cetățenilor de a contacta instituția.

„Începând de luni, 13 iulie, activitatea Instituției Prefectului se va desfășura în condiții normale, la noul sediu din strada Mărășești nr. 2, unde vă așteptăm pentru soluționarea solicitărilor dumneavoastră”, au transmis reprezentanții instituției.

Prefectura le cere scuze cetățenilor pentru disconfortul creat și le mulțumește pentru înțelegerea manifestată pe durata procesului de relocare.

Instituția a funcționat temporar, începând din septembrie 2024, în spațiile puse la dispoziție în Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, pentru a permite desfășurarea lucrărilor de consolidare și renovare a Palatului Administrativ.

Contractul pentru reabilitarea clădirii a fost semnat în august 2024, investiția având o valoare de peste 10 milioane de euro. Lucrările au vizat consolidarea seismică a imobilului, renovarea energetică și modernizarea instalațiilor, obiectivul fiind creșterea gradului de siguranță al clădirii și reducerea consumului de energie cu peste 60%. Executantul lucrării a fost compania Concelex, iar proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Palatul Administrativ este una dintre clădirile emblematice ale municipiului Bacău și găzduiește atât Instituția Prefectului, cât și Consiliul Județean Bacău. Revenirea activității în sediul din strada Mărășești marchează încheierea perioadei de funcționare provizorie și reluarea activității în clădirea istorică, după unul dintre cele mai importante proiecte de reabilitare derulate în ultimii ani asupra imobilului.