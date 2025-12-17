Prefectura Bacău simplifică procedurile pentru investiții. A fost constituit un grup de lucru

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural Bacău, subprefectul Valentin Ivancea a propus aprobarea unor măsuri concrete pentru eficientizarea și debirocratizarea procesului de avizare și autorizare a investițiilor guvernamentale și a proiectelor finanțate din fonduri europene, la nivelul județului Bacău.

FOTO: Subprefectul Valentin Ivancea și prefectul Andreea Negru, în ședința Colegiului Prefectural

În urma discuțiilor, membrii Colegiului Prefectural au aprobat o hotărâre în acest sens, iar prin Ordin al Prefectului a fost constituit Grupul de lucru interinstituțional pentru facilitarea avizării și autorizării investițiilor și proiectelor de dezvoltare.

Potrivit subprefectului Valentin Ivancea, noul grup de lucru are rolul de a îmbunătăți cooperarea dintre instituțiile avizatoare, autoritățile administrației publice locale și beneficiarii de proiecte, în vederea reducerii blocajelor administrative și a timpilor de așteptare.

În perioada următoare, Prefectura Bacău va transmite instituțiilor avizatoare și de control un ghid de lucru destinat atât unităților administrativ-teritoriale, cât și avizatorilor. Documentul va stabili un cadru unitar de cooperare și va clarifica responsabilitățile tuturor părților implicate în procesul de avizare și autorizare.

Ghidul va fi supus aprobării în cadrul unei viitoare ședințe a Colegiului Prefectural, după obținerea punctelor de vedere ale tuturor instituțiilor implicate, urmând să devină un îndrumar practic pentru accelerarea procedurilor administrative și sprijinirea implementării proiectelor de investiții din județul Bacău.

Toate materialele rezultate sunt publicate pe site-ul Instituției Prefectului.