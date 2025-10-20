Prejudiciu de 6,7 milioane de lei în dosarul parcărilor de biciclete. Consiliul Local Bacău votează dacă se constituie parte civilă, pentru a recupera paguba

Procurorii DNA Bacău au finalizat cercetările în dosarul parcărilor pentru biciclete (9/5/P/2024), care vizează o amplă schemă de fraudare a fondurilor europene pentru realizarea parcărilor de biciclete instalate de-a lungul coridoarelor nemotorizate realizate în ultimii ani în municipiul Bacău.

Dosarul are 29 de inculpați, dintre care 10 funcționari din Primăria Bacău, acuzați de abuz în serviciu, tentativă de obținere ilegală de fonduri europene, fals în înscrisuri și complicitate. Printre persoanele și firmele urmărite penal se numără nume importante din administrația locală precum administratorul public Ciprian Piștea și mai mulți directori din primărie, dar și constructorii implicați în proiecte cu finanțare europeană.

13 parcări de biciclete plătite înainte să existe

Potrivit adresei oficiale transmise de DNA Bacău către Consiliul Local, în decembrie 2023, Primăria a achitat din bugetul municipiului 6,7 milioane lei pentru 13 parcări de biciclete care nu erau livrate, nu funcționau și nu fuseseră recepționate.

Mai mult, aceste sume au fost ulterior declarate ca cheltuieli eligibile și incluse în cereri de rambursare către ADR Nord-Est, susținute de documente false ce atestau montarea și funcționarea echipamentelor. În realitate, la vizitele pe teren, nu existau certificate de conformitate, nici marcajele și etichetele corespunzătoare, iar sistemele nu puteau fi utilizate.

fADR Nord-Est a respins rambursarea, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a dispus excluderea cheltuielilor de la finanțare, stabilind că regulile europene și contractuale au fost încălcate, așa cum a relatat Ziarul de Bacău anterior.

Potrivit DNA, frauda s-ar fi derulat prin patru proiecte europene finanțate prin Programul Operațional Regional 2014–2020, respectiv: Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport, derulat cu SC BVA Logistik SRL, unde s-au plătit 2,62 milioane lei deși echipamentele nu erau livrate; Traseu pentru biciclete – semicircular Mioriței”, realizat de asocierea SC Trust GP SRL și SC Gamserv Cons SRL, cu plăți de 1,55 milioane lei, dintre care 1,41 milioane pentru parcări nefuncționale; (Re)Amenajarea străzii Prieteniei (SMIS 128423), atribuită firmei SC Servicii PC SRL, cu plăți de 1,16 milioane lei, inclusiv 1,07 milioane pentru echipamente neconforme; respectiv Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Insula de Agrement (SMIS 128425), tot cu SC Servicii PC SRL, unde s-au achitat 1,35 milioane lei, dintre care 1,24 milioane pentru parcări neinstalate.

Infracțiuni multiple și bani europeni pierduți

Procurorii descriu o rețea complexă de funcționari și firme care ar fi colaborat pentru a produce documente false, a valida lucrări inexistente și a încasa bani publici înainte de livrarea echipamentelor.

Printre acuzațiile detaliate în ordonanța DNA se regăsesc abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (art. 132 din Legea 78/2000), tentativă la folosirea de documente false pentru obținerea de fonduri europene (art. 18 din Legea 78/2000, raportat la art. 32 Cod penal), fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate și participație improprie la aceste fapte.

După ce fondurile europene au fost declarate neeligibile, municipalitatea a trebuit să suporte integral sumele din bugetul propriu, mai precis din împrumuturile contractate de oraș. Cu alte cuvinte, cele 6,7 milioane lei care ar fi trebuit să fie bani europeni sunt acum datorii ale municipiului Bacău, pentru parcări goale și nefuncționale.

Joi, 23 octombrie, Consiliul Local va discuta proiectul de hotărâre privind constituirea municipiului Bacău ca parte civilă în acest dosar, pentru recuperarea prejudiciului de 6.695.838,12 lei, plus dobânda legală. Acest demers are caracter procedural și nu afectează prezumția de nevinovăție a inculpaților. Votul consilierilor va stabili dacă municipiul intră oficial în procesul penal ca parte civilă pentru a-și recupera prejudiciul sau nu.