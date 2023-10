Prelevare multiplă de organe, la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Organele unei femei de 53 de ani în moarte cerebrală au ajuns la 4 spitale

La Spitalul Județean de Urgență Bacău, a fost realizată azi o prelevare multiplă de organe și țesuturi (ficat, rinichi, os, tendon, cornee).

Pacientul donator a fost o femeie în vârstă de 53 ani cu diagnosticul de Anevrism cerebral rupt care a fost declarată în moarte cerebrală de către echipa multidisciplinară din cadrul SJU BC și conform protocoalelor naționale în vigoare a îndeplinit condițiile pentru prelevarea de organe și a țesuturi.

După prelevare ficatul a ajuns la Institutul Clinic Fundeni București, rinichii la Institutul Clinic C.I Parhon Iași, ochii la Spitalul de Ochi București, iar os, tendon la Spitalul Colentina București.

Procedura de prelevare, conform protocoalelor Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT) a fost efectuată de către echipele medicale specializate de la Spitalul Județean de Urgență Bacău (dr. Dahnovici Georgel, KDP – medic responsabil cu diagnosticul morţii cerebrale și menținerea donatorului în condiţii fiziologice, medic șef Secția ATI; dr. Bianca Purcărin, medic ATI și coordonator Program ATI Transplant; dr. Dana Călțaru, medic șef Secția Oftalmologie; dr. Plaiașu Constantin, medic specialist Secția Ortopedie; as. ATI Paula Hapcină, as. ATI Maria Vrânceanu, as. ATI Costel Bargu, as. Bloc Operator Bobu Daniel, as. Bloc Operator Mihaela Dorin); București (dr. Andrei Nica, coordonator al Programului Național de Transplant din cadrul Spitalului Clinic Colentina București); Iași – Echipa medicală Transplant Hepatic (dr. Vasiluta Ciprian, dr. Zabara Mihai, dr. Buescu David, dr. Bernie Valentin, as. Ciobanu Bogdan); echipa medicală Transplant Renal (dr. Andone Daniel, dr. Negoiță Cristian).

„Multumim membrilor familiei care, deși trec prin momente extrem de dificile, au înțeles importanța donării organelor altor persoane aflate în suferință oferindu-le o șansa la viață”, a transmis SJU Bacău.