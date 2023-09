Premieră în Bacău! Xtreme Academy organizează un seminar de Krav Maga, cel mai eficient sistem de autoapărare din lume

Xtreme Academy, club sportiv specializat în arte marțiale, organizează în perioada 14-15 octombrie, în premieră pentru Bacău, un seminar de Krav Maga. Intitulat sugestiv „Refuză să fii… VICTIMĂ!”, cursul de Krav Maga se adresează persoanelor de toate vârstele care vor să învețe cele mai eficiente tehnici de autoapărare.

Krav Maga (în ebraică – „luptă de contact”) este un sistem de luptă dezvoltat în Israel, derivat dintr-o combinație de tehnici provenite din box, aikido, judo și karate. A fost prima dată folosit de către Forțele de Securitate Israeliene. Sistemul de luptă Krav Maga este cunoscut pentru axarea asupra situațiilor din lumea reală și asupra eficienței sale extreme. Este considerat cel mai eficient sistem de autoapărare existent în zilele noastre.

Seminarul va fi ținut de maestrul Codrin Coța, președintele clubului Xtreme Academy Bacău, alături de specialiști în tehnici de autoapărare din Spania și România, și „se adresează băieților, fetelor, femeilor, bărbaților, de toate vârstele, de la 6 ani la 60 +. Nu e vorba doar despre adresabilitatea unei discipline multi-sportive pe care o cunoaștem mai puțin în România. E imaginea unor ședințe de antrenament la care, asistând, constați, cu plăcută surprindere, spiritul unei echipe ai cărei membri se cunosc parcă de o viață, caracteristicile unei familii sănătoase: respect reciproc, muncă, perseverență, control și dezvoltare emoțională și fizică”, a precizat Codrin Coța, președintele clubului Xtreme Academy.

Despre Xtreme Academy – interviu oferit de Codrin Coța

Î: Ne puteți oferi câteva detalii depre dvs., Krav Maga și clubul pe care îl coordonați în Bacău?

R: Suntem aici din anul 2015, unde am deschis această Academie, numită Club Xtreme Academy, al cărui președinte fondator și head instructor sunt, afiliată inițial Federației spaniole de specialitate. Am colaborat în decursul timpului cu Forțele pentru Operații Speciale „Batalionul 53 Comando” Smaranda Brăescu din Bacău, timp de 4 ani, unde am fost Instructor de Combat și Autoapărare, reprezentant de imagine și colaborator cu Centrul Militar Județean Bacău, tot 4 ani. Experiența se regăsește în seminarii și stagii, tabere militare și module de supraviețuire montană, pe lângă antrenamentele noastre de Krav Maga destinate grupelor de copii, cât și de IFC – Kapap, destinate grupelor adulți.

Î: De ce de la un mediu mai degrabă cu tenta militară, la o zonă cu adresabilitate civilă?

R: Dorința de a ajuta tinerii și nu numai să nu devină victime ale violenței de orice natură și în orice mediu, cât și dorința ca aceștia să ducă o viață plină de reușite prin disciplină, sport, educație și familie, respect față de stat și legile acestuia. Sunt bazele care m-au determinat sa folosesc întreaga experiență profesională adunată în timp și pe care vreau să le ofer celor care înțeleg că e nevoie de reactivitate în fața tuturor provocărilor care le pot face rău lor sau celor dragi. A se observa că nu vorbim de o disciplină construită pe provocare sau violență, ci pe cunoștințe reale de autoapărare.

Î: Cât interes există acum pentru o disciplină oarecum de nișă în România?

R: Interesul e în creștere și apreciez atenția pe care o acordă în special părinții pentru inițierea copiilor într-o zonă care sa le asigure acestora un climat de siguranță la școală, la joacă, pe stradă, la evenimente publice sau private, unde pot fi oricând agresați. În același timp, subliniez că trierea cursanților este destul de dură, aplicată pe cerințele acestui amestec de discipline sportive: noi antrenăm caractere, nu bătăuși sau amatori de sporturi extreme.

Î: Aflăm cu interes de implicarea Xtreme Academy în evenimente pentru publicul „profan”… Ne puteți da mai multe detalii?

R: Un proiect cu care ne mândrim este evenimentul anual tip BOOTCAMP, tabăra militară, ajuns in 2023 la a 5-a ediție, organizată la Valea Budului – Mărgineni. „Deconectați” de la tehnologia modernă (telefoane, internet etc), dar și de… familii (cu excepția situațiilor speciale), în mijlocul naturii, participanții învață tehnici de supraviețuire, orientare, pregătire militară, acordare prim-ajutor. La fel de mare e și împlinirea dată de seminariile demonstrative organizate cu participarea celor mai cunoscuți profesioniști în domeniu. Chiar în luna octombrie, Bacăul va găzdui un astfel de seminar și ne onorează susținerea mediatică a acestuia prin intermediul Ziarului de Bacău.

Î: Cine sunt invitații speciali ai seminarului „Refuse To Be a… VICTIM!”, care va avea loc în Bacău, în perioada 14-15 octombrie 2023?

R: Nu mai puțin de 8 specialiști în tehnici de autoapărare din Spania și România (București, Iași, Brașov, Neamț, Bacău) sunt anuntați cu demonstrații la seminarul ce are un motto mai mult decât explicit. Poate participa orice persoană interesată să afle detalii despre una dintre cele mai complexe, frumoase și sănătoase discipline cu adepți tot mai mulți in țara noastră.

Doritorii pot afla mai multe detalii pe pagina oficială de Facebook – Xtreme Academy sau la telefon 0758.643.715.