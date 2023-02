Premieră la Spitalul Moinești! O nouă procedură modernă pentru pacienții cu afecțiuni oncologice

Spitalul Municipal de Urgență Moinești este pregătit să răspundă mediului dinamic de asistență medicală modernă, având drept misiune fundamentală continuă perfecționarea îngrijirii pacienților și oferirea de proceduri diagnostice și terapeutice de înaltă performanță.

În acest sens, incepând cu luna februarie a acestui an, în Spitalul Municipal de Urgență Moinești pacienții cu afecțiuni oncologice vor avea acces la o nouă procedură medicală, respectiv montare de cameră pentru chimioterapie (PORT A CATH). Această procedură poate fi efectuată doar în sala de operație, sub anestezie locală sau generală și presupune implantarea sub piele, într-un buzunaraș, a camerei, care la rândul ei va fi conectată la un cateter inserat într-o vena centrală de calibru mare si prin care apoi, se administrează tratamentul oncologic specific fiecărui caz/pacient.

De ce PORT A CATH? Substantele citostatice administrate pacientului cu patologie oncologică pot avea efect iritant și sclerozant asupra venelor periferice, însă cu ajutorul unui PORT A CATH chimioterapicele se eliberează într-o venă de calibru mare, mult mai rezistentă, păstrându-și efectul pentru care au fost administrate.

Alte avantaje al acestei proceduri sunt acelea că PORT A CATH-UL scade riscul de tromboza venoasa, flebalgie si infectie, elimina disconfortul estetic si durerea, cât si neplacerile date de punctionarea venoasa repetat la nivelul membrelor superioare, permițând totodată un acces venos pe o perioadã îndelungată si prezervarea capitalului venos periferic.

Procedura de montare a camerei implantabile pentru chimioterapie se realizează obligatoriu în echipă, cu medic specialist chirurgie și medic specialist anestezie, în urma parcurgerii cursului teoretic-aplicativ pentru acest tip de intervenție.

Montarea camerei este gratuită, decontată de Casa Națională de Asigurari de Sănătate pe baza biletului de trimite aferent si totodată pe baza recomandării medicului specialist oncolog în sistem de spitalizare de zi.