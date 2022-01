PREMIERĂ: Viceprimarul Ghingheș îl cheamă în instanță pe primarul Bacăului pentru recăpătarea atribuțiilor

Disputa dintre viceprimarul Cristian Ghingheș și primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a ajuns pe masa judecătorilor de contencios administrativ de la Tribunalul Bacău după ce viceprimarul a atacat dispozițiile de primar prin care i-au fost retrase atribuțiile, se arată într-un comunicat de presă.

Viceprimarul Ghingheș solicită instanței să anuleze cele două dispoziții prin care primarul nu i-a trasat nicio sarcină de îndeplinit, principalele argumente invocate fiind nemotivarea celor două acte administrative, respectiv excesul de putere săvârșit de primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu prin încercarea de a goli de conținut funcția de viceprimar.

Potrivit viceprimarului, la baza retragerii atribuțiilor a stat dorința primarului de a-l forța să demisioneze:

Nu am fost de acord cu târgul politic pe care Stanciu-Viziteu l-a încheiat cu fostul primar Cosmin Necula, trimis în judecată de DNA pentru corupție. Am refuzat să demisionez pentru a lăsa locul liber unui viceprimar de la Pro România și consecințele nu au întârziat să apară. Primarul a confundat obligațiile administrative cu scamatoriile politice și chemarea acestuia în fața instanței va arăta, cu dovezi, nu doar presiunile la care am fost supus, dar și felul în care în repetate rânduri a avut impresia că poate să tranzacționeze o funcție administrativă pentru diverse interese politice, de grup.