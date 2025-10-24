Premiul I pentru artistul băcăuan Dragoș Burlacu, la Art Movements Foundation pentru Desen Contemporan

Pentru al treilea an consecutiv, Art Movements Foundation aduce în prim-plan pe scena de artă desenul contemporan românesc, printr-un concurs dedicat artiștilor în a căror practică creatoare desenul ocupă un loc important. Competiția se adresează anual artiștilor profesioniști din generații și contexte diferite, fără limită de vârstă.

Ediția din 2025 a reunit 489 de lucrări, dintre care au fost preselectate 100 și evaluate ulterior prin vot secret de un juriu independent profesionist: Marilena Preda Sânc, Cătălin Davidescu, Mălina Ionescu, Cătălin Burcea, Dan Vezentan, Andrei Tudoran și Hunor Debreceni, colecționar de artă contemporană partener al ediției, co-fondator al The Cosmic House Foundation, alături de curatoarea și co-inițiatoarea proiectului, Raluca Ilaria Demetrescu (ALERT Studio Artist-run Space, București).

Câștigătorii Premiului Art Movements Foundation pentru Desen Contemporan, 2025

Premiul I în valoare de 10.000 lei se acordă artistului băcăuan Dragoș Burlacu cu lucrarea „Under the Same Sky”, poliptic, cărbune și creion pe hârtie, 142 x 154 cm (2025).

Colaj foto: Lucrarea „Under the Same Sky” și artistul băcăuan Dragoș Burlacu

„Imaginea problematizează raportul dintre sacru și profan, dintre marginalizare și normalitate. Titlul poate oferi o cheie de lectură: indiferent de statut social sau apartenență etnică, oamenii împărtășesc aceeași condiție existențială. În spiritul gândirii umaniste, maternitatea devine aici un limbaj universal, un liant între comunități și culturi. Astfel, lucrarea funcționează ca o meditație asupra toleranței și a forței creatoare a vieții,” precizează artistul cu privire la lucrarea distinsă cu Premiul I în cadrul acestei ediții.

Dragoș Burlacu (n. 1978, Bacău) este artist vizual, absolvent al secției de pictură și masterand al Universității Naționale de Arte din București (2008). Trăiește și lucrează în Bacău. În 2013, a fost nominalizat la Premiul Internațional Strabag Art Award. Din 2002 expune constant în țară și în străinătate, participând la evenimente precum Bienala de Artă de la Moscova, Bienala de Artă de la Liverpool, precum și la expoziții colective în Stuttgart, Padova, Paris, Londra, Bruxelles și Tel Aviv. A participat la rezidențe artistice, Tescani (România) și Destelheide (Belgia). Lucrările sale se regăsesc în colecții particulare din România, Franța, Germania, Italia și Rusia. A colaborat cu galerii precum Galeria Nasui și Point Contemporary (România), respectiv Perlini Arte (Italia), și a participat la târguri de artă printre care Art Verona (2011), Art Copenhagen (2013), Art Safari București (2015/2016) și Mobu (2025).

Premiul al II-lea în valoare de 7.000 lei este acordat artistei Ana-Maria Negrea (n. 1984, București) cu lucrarea „O mie de umbre pe pielea ei”, cărbune pe hârtie, 120 x 120cm (2012).

Foto: lucrare Ana-Maria Negrea

Potrivit artistei, „lucrarea surprinde corpul femeii prins între lumină și întuneric, între propria-i interioritate și privirea societății. Gestul de a-și strânge brațele peste piept transmite o nevoie de protecție și de închidere, ca un scut împotriva judecăților și a normelor care îi refuză dreptul la confort în propriul trup. Umbrele care se prelungesc și devin aproape sufocante sugerează greutatea rolurilor impuse și a așteptărilor externe. Este imaginea unei femei care există simultan ca prezență vie și ca spectru al percepțiilor celor din jur, prinsă între dorința de a fi văzută autentic și constrângerea de a fi acceptată doar prin filtrele unei societăți rigide.”

Premiul al III-lea în valoare de 4.000 lei revine artistului Mihai Ciplea (n. 1984, Baia Mare) cu lucrarea „Tracing Time (Study on ”Stalker” -Tarkovsky) – III”, creion grafic pe hârtie, 70 X 100 cm (2025).

Foto: lucrare Mihai Ciplea

„Tracing Time este o serie de lucrări inspirată din filosofia lui Tarkovski (care vedea cinematografia ca pe o modalitate de a sculpta timpul), în care am urmărit să explorez vizual diferite aspecte legate de experierea timpului. Procesul artistic a constat în proiectarea filmului ”Călăuza” pe suprafața unei hârtii, iar pe măsură ce imaginile se derulau, am trasat contururile umbrelor ”urmărind” mișcarea în timp real cu ajutorul creionului. Lucrarea invită privitorul să descopere, dincolo de suprafața vizibilă, toată dinamica ascunsă a imaginii originale. E o meditație asupra încercării de a surprinde trecerea timpul într-o formă subiectivă și statică, transformând o succesiune de momente efemere într-un singur cadru atemporal. Astfel, lucrarea devine o hartă a mișcării și o reflecție asupra modului în care timpul și imaginea se împletesc. Conceptul plastic și filozofic al lucrării rezidă în această încercare de a surprinde acel mister al timpului care ne scapă mereu și de a transforma desenul într-o formă de meditație asupra trecerii lui,” explică artistul.

Premiul Colecționarului în valoare de 3.000 lei este oferit de Hunor Debreceni artistului Ioan de Moisa (n. 1989, Carei) cu lucrarea „Untitled”, pastel pe placaj osb, 40 x 50 cm (2022).

Foto: lucrare Ioan Moisă

„Desenul ilustrează un autoportret în curtea unei case bătrânești încapsulând emoția unei întâlniri cu

trecutul rural. Astfel, în această lucrare se regăsește tema memoriei, a reciclării, a spațiului mental și a identității. Pastelul aplicat pe suprafața denivelată și imprecisă a placajului de OSB creează impresia unei fotografii vechi ieșite la suprafață din colțul unui sertar întunecat,” afirmă artistul distins cu Premiul Colecționarului.

Premierea și vernisajul expoziției vor avea loc în 7 noiembrie 2025, de la ora 18:00, la Scemtovici & Benowitz Gallery, strada Jean Louis Calderon nr 34, București.

Premiul Art Movements Foundation a devenit o platformă de conectare între artiști, curatori, colecționari și public și a reconfirmat interesul crescut pentru desen, ca teritoriu de explorare vizuală și conceptuală fiind totodată o invitație de a privi desenul și arta ca spațiu al ideilor, nu doar ca decor al lumii.