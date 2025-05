Președintele interimar Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Marcel Ciolacu. Premierul interimar va fi anunțat azi

Coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR-minorități s-a rupt luni, la mai puțin de cinci luni de când a fost creată, ca urmare a deciziei social-democraților de a rupe acordul după ratarea intrării în turul 2 a candidatului comun, Crin Antonescu. Drept urmare, Marcel Ciolacu și-a înaintat demisia din funcția de prim-ministru. Miniștrii PSD vor rămâne ca interimari în guvern pentru moment. Perioada de interimat poate dura cel mult 45 de zile, timp în care trebuie format un nou Guvern.

„În decembrie s-a constitui o coaliție de guvernare cu două obiective: de a asigura o guvernare stabilă și de a da un candidat care câștige Președinția României. Unul din cele două obiective nu ne-a reușit. Am văzut votul românilor de ieri, asta înseamnă că coaliția de guvernare nu are legitimitate. Am propus colegilor mei ieșirea din coaliția de guvernare, care implicit duce la demisia mea din funcția de prim ministru, lucru pe care am să-l fac după întâlnirea cu dvs”, a spus Marcel Ciolacu.

„Am luat decizia că miniştrii PSD rămân să discute cu reprezentanţii PNL, UDMR şi cum se hotărăşte aşa se face (în privinţa interimatului miniştrilor – n.r.)”, a mai adăugat Ciolacu. Tot el a anunțat că PSD nu va susține oficial niciun candidat în turul doi.

„A doua decizie, la propunerea a foarte mulți colegi cu experiență politică din interiorul partidului, am luat decizia de a nu susține public unul dintre cei doi candidați din turul doi. Fiecare simpatizant al PSD va vota cum dorește, după propria conștiință.”

„Decât să mă schimbe viitorul președinte, am decis să-mi dau eu demisia”, a spus Marcel Ciolacu după ședința PSD.

Preşedintele Ilie Bolojan a luat act, luni seară, de demisia premierului Marcel Ciolacu. Un premier interimar va fi desemnat marţi, în prima parte a zilei. „Preşedintele a luat act de demisia din funcţia de prim-ministru al Guvernului României, depusă în această seară de Marcel Ciolacu. Un premier interimar va fi desemnat în prima parte a zilei de mâine”, a transmis Administraţia Prezidenţială, după întrevederea celor doi.