Prețurile apei și canalizării se „ajustează” de la 1 ianuarie 2026, anunță Compania Regională de Apă Bacău

De la 1 ianuarie 2026, băcăuanii vor plăti mai mult la apă și canalizare, potrivit unui anunț al Companiei Regionale de Apă Bacău.

Facsimil: Noile prețuri anunțate de CRAB

În ceea ce privește apa potabilă produsă, transportată și distribuită, beneficiarii CRAB vor plăti de anul viitor 12,49 lei pe metrul cub, față de 10,77 lei cât a fost anul acesta. Pentru canalizare, noul tarif va fi de 9,32 lei pe metrul cub, de la 8,04 cât este în prezent. Prețurile includ TVA.