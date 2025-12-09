Prețurile apei și canalizării se „ajustează” de la 1 ianuarie 2026, anunță Compania Regională de Apă Bacău

De la 1 ianuarie 2026, băcăuanii vor plăti mai mult la apă și canalizare, potrivit unui anunț al Companiei Regionale de Apă Bacău.
În ceea ce privește apa potabilă produsă, transportată și distribuită, beneficiarii CRAB vor plăti de anul viitor 12,49 lei pe metrul cub, față de 10,77 lei cât a fost anul acesta. Pentru canalizare, noul tarif va fi de 9,32 lei pe metrul cub, de la 8,04 cât este în prezent. Prețurile includ TVA.
Comentarii
WTF? a zis
Iar?
alx90 a zis
Dezastru total la Compania de apa, o nesimtire monumentala!
Traian 25 a zis
Traiasca USR !
Cetatean a zis
Ești in eroare.
Compania de Apa are conducere „de la CJ”. De 35 ani CJ Bacau = PSD.
Traian 25 a zis
Traiasca USR ! Ziarul de Bacau, nu cenzura si tu !