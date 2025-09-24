Prima decizie a Primăriei Bacău, după ce a cumpărat Transport Public SA: crește prețul biletelor la 3,5 lei, de la 1 octombrie

Prima decizie importantă a Primăriei Bacău după ce a preluat integral societatea Transport Public SA este de a majora prețul călătoriilor cu autobuzul. Conform propunerii înaintate către Consiliul Local, tarifele vor fi actualizate, începând cu 1 octombrie 2025, prin indexarea acestora cu indicele prețului de consum.

Amintim că municipalitatea a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al societății de transport, cu 17,5 milioane de lei, în luna martie, de la familia Sechelariu. Practic, Consiliul Local Bacău a devenit acționar integral al companiei.

Măsura este justificată de conducerea societății prin creșterea costurilor de operare, determinată de factori economici și legislativi. Potrivit referatului înaintat Consiliului Local, ajustările sunt motivate de majorarea accizei la carburanți; creșterea tarifelor polițelor de asigurare RCA și CASCO pentru autobuze; scumpirea utilităților; majorarea cheltuielilor financiare, pe fondul creșterii cursului valutar și al dobânzilor; creșterea costurilor salariale și eforturile de a preveni exodul forței de muncă, în special a șoferilor.

Noile tarife propuse:

Proiectul de hotărâre urmează să fie supus votului Consiliului Local Bacău, în ședința de vineri.