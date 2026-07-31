Prima zi a festivalului Young Island 2026, fără incidente majore, dar cu 23 de sancțiuni aplicate

Prima zi a festivalului Young Island 2026, desfășurat pe Insula de Agrement din municipiul Bacău, s-a încheiat fără incidente majore, în condiții de ordine și siguranță publică, potrivit autorităților.

Dispozitivul integrat de ordine și siguranță publică, format din structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, a acționat în zona de acces a festivalului și în imediata vecinătate a Insulei de Agrement din municipiul Bacău, având ca obiectiv principal prevenirea și combaterea faptelor de natură penală și contravențională.

Înainte de începerea festivalului, au fost desfășurate acțiuni de informare și prevenire privind respectarea normelor legale în zona Insulei de Agrement, precum și în parcările, barurile și restaurantele din apropiere. Aceste activități, derulate cu participarea efectivelor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Bacău și Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, vor continua pe toată durata evenimentului. În acest sens, a fost organizat un punct de informare în interiorul festivalului, unde polițiștii, jandarmii și pompierii oferă participanților recomandări preventive și materiale informative.

În urma controalelor efectuate în prima zi, oamenii legii au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 16 au vizat încălcări ale legislației rutiere, amenzile însumând 10.163,75 lei. Totodată, au fost aplicate o amendă de 1.000 de lei și două avertismente în baza Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Alte patru sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea normelor de conviețuire socială și a ordinii publice, dintre care trei amenzi în valoare totală de 900 de lei și un avertisment.

În cadrul acțiunilor de control în trafic, polițiștii au testat 16 persoane cu aparatul drug-test și 20 de persoane cu etilotestul, toate rezultatele fiind negative. De asemenea, a fost retras un certificat de înmatriculare și a fost reținut un permis de conducere.

Pe linie de intervenție medicală, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău au acordat ajutor în două cazuri. Una dintre persoanele asistate a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Autoritățile le recomandă participanților să aibă grijă de bunurile personale, să se hidrateze corespunzător, să apeleze la punctele de informare atunci când au nevoie de sprijin și să evite conducerea autoturismelor după consumul de alcool, optând pentru mijloace alternative de transport.