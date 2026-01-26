Primăria a încheiat un contract de reprezentare juridică cu fosta șefă DNA Bacău. Cornelia Hrîncescu a devenit avocată în luna octombrie

Primăria municipiului Bacău a încheiat, la începutul lunii decembrie 2025, un contract de asistență și reprezentare juridică cu cabinetul de avocatură al Mariei Cornelia Hrîncescu, fost procuror-șef al DNA Bacău.

Cornelia Hrîncescu s-a pensionat în vara anului 2025, după o carieră îndelungată în magistratură, culminând cu funcția de șef al DNA Bacău, instituție pe care a condus-o între 2014 și 2023. La 1 octombrie 2025, aceasta a devenit avocat, fiind înscrisă în Baroul București. La doar două luni distanță, cabinetul său de avocatură a încheiat un contract cu Primăria Bacău.

Contractul, semnat în data de 3 decembrie 2025, are ca obiect redactarea și depunerea unei plângeri împotriva unui proces-verbal întocmit de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău, precum și asistență juridică și reprezentare în fond și în căile de atac, ridicarea de excepții procesuale și administrarea de probe. Onorariul total este de 10.000 de lei, din care 5.000 de lei pentru faza de fond și 5.000 de lei pentru apel, conform informațiilor puse la dispoziție de Primăria Bacău.

Contactată de redacție, Maria Cornelia Hrîncescu a declarat că nu poate oferi detalii despre contractul încheiat, invocând obligația de confidențialitate față de client, chiar dacă acesta este o instituție publică. Întrebată dacă nu ar exista vreo problemă morală legată de faptul că este angajată de Primăria Bacău, o instituție cu nenumărate dosare deschise de DNA Bacău, unele chiar în mandatul său, Cornelia Hrîncescu a precizat că toate angajamentele sale cu administrația locală sunt exclusiv de natură civilă, excluzând explicit orice cauze penale în care ar putea fi implicată administrația locală.