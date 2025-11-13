Primăria alocă bani pentru actualizarea proiectului tehnic de reabilitare a podului de la Narcisa, aprobat în 2023

Consiliul Local Bacău urmează să aprobe o nouă rectificare a bugetului local pe 2025, o ajustare necesară după apariția unor noi încasări și închiderea mai multor proiecte de investiții. Documentul modifică atât Capitolul de Funcționare, cât și Programul de Investiții, cu redistribuiri importante între domenii.

Potrivit proiectului, indicatorul bugetar destinat donațiilor și sponsorizărilor se majorează cu 2,5 mii lei, sumă deja încasată. Banii merg integral la capitolul de asistență socială pentru persoane vârstnice, unde se suplimentează cheltuielile cu aceeași valoare.

Cel mai vizibil plus apare la capitolul „Cultură, recreere și religie”, unde subparagraful dedicat sportului se majorează cu 550 de mii de lei. Din această sumă, 400 de mii de lei sunt destinați plății utilităților la Baza Sportivă „Constantin Anghelache”, iar alți 150 de mii vor acoperi costuri cu competiții, deconturi, taxe și indemnizații pentru sportivii legitimați la CSM Bacău.

Rectificarea aduce însă și tăieri. Capitolul „Transporturi” este diminuat cu 550 de mii de lei, bani care proveneau din categoria „bunuri și servicii – reparații curente”.

Modificări apar și în Programul de Investiții, unde se reduc creditele bugetare cu 240.000 lei pentru două proiecte considerate finalizate sau fără necesar suplimentar. Cel mai mare dintre ele este reabilitarea și modernizarea Căsuței Armonia, investiție în valoare de 220.000 lei, deja recepționată și predată patrimoniului municipalității. Alți 20.000 lei se elimină de la proiectul privind pontonul plutitor cu port flotant pentru caiac-canoe destinat persoanelor cu dizabilități.

Bani pentru vechiul proiect de reabilitare a pasajului Letea

În oglindă, aceeași sumă – 240.000 lei – este realocată către un „nou” obiectiv: actualizarea proiectului tehnic și asistența din partea proiectantului pentru montarea panourilor fonoabsorbante și reabilitarea Pasajului Letea. Investiția, încadrată la categoria „Obiective în continuare”, rămâne o prioritate tehnică pentru municipalitate, în contextul problemelor apărute la pasaj, a cărui balustradă s-a prăbușit recent.

Este vorba despre actualizarea proiectului din 2023, când Consiliul Local a aprobat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții – faza DALI “Montare panouri fonoabsorbante Pasaj Letea, municipiul Bacău”, ce poate fi accesată AICI. Lucrările implicau reabilitarea podului de la Narcisa, reabilitarea sistemului de iluminat și montarea de panouri fonoabsorbante, însă, deși aprobate, acestea nu au mai fost executate de Primăria Bacău, în ciuda avertismentelor legate de problemele la pod.

Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în plenul Consiliului Local.