Primăria alocă un milion de lei pentru mutarea elevilor de la „A.I. Cuza” și „Ferdinand” în spațiile unde vor învăța pentru următorii 3 ani

Primăria Bacău alocă aproape un milion de lei pentru pregătirea spațiilor în care vor învăța elevii relocați din unitățile de învățământ ce urmează să intre în reabilitare. Este vorba despre școlile incluse în ample proiecte de modernizare și consolidare finanțate din fonduri europene, lucrări care îi vor obliga pe mii de elevi să învețe, pentru o perioadă estimată la aproximativ trei ani, în alte clădiri.

Potrivit referatului care a însoțit rectificarea bugetară votată astăzi de Consiliul Local, la capitolul „Învățământ”, pentru bunuri și servicii, a fost prevăzută suma totală de 1.217.000 de lei. Banii sunt destinați reparațiilor curente, achiziției de obiecte de inventar și altor servicii necesare pentru întreținerea și funcționarea spațiilor.

Din această sumă, 552.000 de lei au fost alocați pentru relocarea claselor Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, iar alți 400.000 de lei sunt destinați pregătirii spațiilor de relocare din internatul Colegiului Național „Ferdinand I”.

Cea mai complicată mutare este cea a Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, unde învață aproximativ 1.300 de elevi. Aceștia urmează să fie relocați în căminul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, soluție stabilită împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și conducerile unităților de învățământ. În cazul elevilor de la Colegiul Național „Ferdinand I” , cursurile vor fi reorganizate în căminul liceului.

În cazul Grădiniței nr. 18, copiii urmează să fie împărțiți în trei locații: trei grupe la Grădinița nr. 17, trei grupe la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și o grupă la Grădinița nr. 29. De asemenea, elevii de la Colegiul Pedagogic vor învăța în spații excedentare ale liceului.

Municipalitatea susținea anterior că a pus la dispoziția Inspectoratului Școlar întreaga rețea de unități de învățământ, însă alegerea efectivă a spațiilor și modul de organizare a cursurilor au fost stabilite de ISJ și de conducerile școlilor. Acestea au vizitat locațiile și au solicitat fonduri pentru amenajarea lor.

Relocările au provocat nemulțumiri în rândul părinților, în special în cazul Școlii „Alexandru Ioan Cuza”. Aceștia au reclamat distanța până la noua locație, aglomerația din trafic, lipsa locurilor de parcare, posibilitatea organizării cursurilor în două schimburi și dispariția spațiilor folosite pentru programele de tip after-school. Au existat și întrebări privind transformarea camerelor de cămin în săli de clasă și respectarea tuturor condițiilor necesare pentru clase cu peste 30 de elevi.

Lucrările de reabilitare de la Școala „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Național „Ferdinand I” și Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare” sunt finanțate prin proiecte europene de aproximativ 80 de milioane de lei, 91,3 milioane de lei și, respectiv, 87,8 milioane de lei.