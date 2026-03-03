Primăria Bacău anunță noi săpături pentru semafoarele instalate la Tic Tac

În seara asta, 03 martie, începând cu ora 21.00, încep săpăturile în intersecția de la Tic Tac, Calea Mărășești cu strada Spiru Haret și strada Erou Ciprian Pintea, anunță Primăria Bacău.
Lucrările se vor face în vederea finalizării conexiunilor electrice și punerea în funcțiune a noilor semafoare din cadrul proiectului Sistem de management al traficului.
„Știm că șantierele înseamnă zgomot, restricții temporare de trafic și un ritm diferit al activităților zilnice, iar pentru răbdarea și înțelegerea dumneavoastră vă mulțumim! Aceste intervenții sunt necesare pentru modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii, astfel încât rezultatul final să însemne mai mult confort, siguranță și funcționalitate pentru întreaga comunitate”, transmite Primăria Bacău.
Se estimează că lucrările vor dura până la sfârșitul săptămânii.
Comentarii
marius a zis
A cata oara?
GM a zis
Tot orașul e praf și intr-o degradare cum nu a mai fost vreodată!Doar poate in timpul celui de-al doilea război mondial! Alții pun pavele, alții din urmă le scot!O adevărată bătaie de joc la adresa locuitorilor acestui oraș care din păcate,si -au bătut joc de vot! Parcă era mai frumos pe timpul comunismului acest Bacău! Candidează la printre cele mai mizere orașe din România!Din păcate!