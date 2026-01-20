Primăria Bacău deschide înscrierile pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință din zona Tipografilor 1

Primăria Bacău informează că, în perioada 21 ianuarie – 30 ianuarie 2026, pot fi depuse cereri pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință, din lotul Tipografilor 1. Este permisă solicitarea unui singur loc de parcare pentru fiecare apartament arondat zonei.

Pot solicita un loc de parcare locatarii imobilelor arondate, după cum urmează:

Strada Bradului – blocurile nr. 11 (scările A și B), nr. 13 (scările A și B) și nr. 15;

Strada Tipografilor – blocurile nr. 10, nr. 12 (scările A și B), nr. 16 și nr. 18;

Strada Mioriței – blocurile nr. 70 (scările A, B și C) și nr. 72 (scările A și B).

Dosarul pentru atribuirea locurilor de parcare trebuie să conțină următoarele documente:

copie CI/BI cu domiciliul stabil sau viză de reședință valabilă;

copie a certificatului de înmatriculare al autovehiculului deținut în proprietate sau folosință (leasing, comodat etc.), din care să rezulte că ITP-ul este valabil; după caz, adeverință de la angajator, contract de comodat și copie ITP;

copie a cărții de identitate a autovehiculului, din care să reiasă dimensiunile acestuia;

copie RCA valabilă la data depunerii cererii;

certificat fiscal eliberat de Direcția Taxe și Impozite Locale Bacău, care să ateste că imobilul este înregistrat fiscal și nu există datorii, în cazul în care solicitantul nu este proprietar;

declarație pe propria răspundere că solicitantul locuiește la adresa respectivă (Anexa 4);

declarație pe propria răspundere că solicitantul nu deține garaj sau un alt loc de parcare în municipiul Bacău (Anexa 5).

În situația în care numărul cererilor va depăși numărul locurilor disponibile, atribuirea se va face prin licitație cu strigare, la care vor participa doar persoanele care au depus dosare complete. Data licitației va fi stabilită ulterior, după analizarea tuturor cererilor, și va fi anunțată public.

Cererile, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Primăriei Municipiului Bacău, strada Nicolae Titulescu nr. 3, Centrul de Informare pentru Cetățeni, după următorul program: luni–joi: 07:45–16:00; vineri: 07:45–14:45.

Primăria precizează că dosarele incomplete nu sunt eligibile și nu vor fi luate în considerare.