Primăria Bacău distribuie cartelele de acces „gratuit” pentru parcările de biciclete. Utilizatorii au de plătit 2 taxe

Primăria Bacău a dat startul atribuirii cartelelor de acces pentru parcările securizate de biciclete, potrivit unui anunț al primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Pentru că locurile sunt limitate, distribuirea cartelelor se va face după principiul „primul venit, primul servit”.

Pentru a beneficia de acces la aceste parcari se vor achita doua taxe: 100 lei – garanția de bună utilizare, 25 de lei – valoarea cardului.

Aceste taxe se pot achita prin GhiseulPunctRO, la toate punctele SelfPay din municipiu sau cash la ghișeele Primăriei (str Pictor Theodor Aman 94C, parter).

Cererea pentru acces la parcările de biciclete se poate depune la Centrul de Informare Cetățeni (sediul fostei Stări Civile) sau la adresa de email contactprimarie@primariabacau.ro.

Cererile trebuie însoțite de o copie a actului de identitate, o fotografie cu bicicleta utilizată și dovada plății celor două taxe.

Aceste parcări sunt destinate celor care folosesc bicicleta zilnic pentru drumurile către școală sau serviciu. Pentru a încuraja utilizarea constantă, vom verifica frecvența accesărilor. Dacă o cartelă este folosită de mai puțin de 20 de ori în 30 de zile, accesul poate fi retras.

Fiecare cartelă este valabilă la toate parcările pentru biciclete din oraș. Abonamentul se acordă pentru un an, cu posibilitate de prelungire.

Regulamentul complet si cererea de eliberare de abonament pot fi găsite AICI. Potrivit primarului Stanciu Viziteu, în document este menționată și o taxă de utilizare, însă aceasta va intra în vigoare doar după expirarea perioadei de gratuitate impusă prin finanțarea europeană.