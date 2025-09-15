Primăria Bacău distribuie cartelele de acces „gratuit” pentru parcările de biciclete. Utilizatorii au de plătit 2 taxe

Primăria Bacău a dat startul atribuirii cartelelor de acces pentru parcările securizate de biciclete, potrivit unui anunț al primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Pentru că locurile sunt limitate, distribuirea cartelelor se va face după principiul „primul venit, primul servit”.
Pentru a beneficia de acces la aceste parcari se vor achita doua taxe: 100 lei – garanția de bună utilizare, 25 de lei – valoarea cardului.
Aceste taxe se pot achita prin GhiseulPunctRO, la toate punctele SelfPay din municipiu sau cash la ghișeele Primăriei (str Pictor Theodor Aman 94C, parter).
Cererea pentru acces la parcările de biciclete se poate depune la Centrul de Informare Cetățeni (sediul fostei Stări Civile) sau la adresa de email contactprimarie@primariabacau.ro.
Cererile trebuie însoțite de o copie a actului de identitate, o fotografie cu bicicleta utilizată și dovada plății celor două taxe.
Aceste parcări sunt destinate celor care folosesc bicicleta zilnic pentru drumurile către școală sau serviciu. Pentru a încuraja utilizarea constantă, vom verifica frecvența accesărilor. Dacă o cartelă este folosită de mai puțin de 20 de ori în 30 de zile, accesul poate fi retras.
Citește și „Fraudă cu parcările pentru biciclete! Dosar mamut deschis de DNA Bacău, în care sunt urmărite 29 de persoane, 10 fiind funcționari din Primăria Bacău”
Fiecare cartelă este valabilă la toate parcările pentru biciclete din oraș. Abonamentul se acordă pentru un an, cu posibilitate de prelungire.
Regulamentul complet si cererea de eliberare de abonament pot fi găsite AICI. Potrivit primarului Stanciu Viziteu, în document este menționată și o taxă de utilizare, însă aceasta va intra în vigoare doar după expirarea perioadei de gratuitate impusă prin finanțarea europeană.
Comentarii
lica a zis
Eu am crezut ca in aceste ”parcari securizate de biciclete” vor fi aduse se biciclete pe care le poti inchiria cand ai nevoie, cum sunt in strainatate. As fi de parere ca dl primar ar trebui sa dea explicatii pentru toate lucrarile facute aiurea pe banii nostri (mastodontul de pasarela de la parcul Cancicov, de zici ca pe ea vor circula masini de tonaj greu, nu niste pitoni. O alta anomalie o vad in curtea caminului de copii din str. Aviatorilor (langa piata Aviatori). E foarte frumos si util acest parculet pentru copii si partinti, dar au fost montate foarte multe lampadare (nu stiu daca e corecta denumirea) care nu au cand fi folosite (ziua nu e nevoie, iar noaptea, pentru cine? ca de la ora 18 caminul este inchis.)
Tovarășu Lucien de la Brăila a zis
Mult stimată si iubită tovarășă Lica, venerată colegă de de… de munițipiu, iacătă că la ora 18 incolo, avand in vedere ca pesedistii fură in mod traditional becuri si de aia m-a ales prostimea primar, ca sa scape de hoti si de muhaiele de extremă stanga, era absolutamente necesar sa montam din metru in metru stalpi de telegraf dotati cu lumini si neoane, ba chiar cu claxoane si dispozitive de dezghetare pe timp de iarna, carevasazica sa contracaram furturile de stalpi prin montarea mai multor stalpi decat pot ei fura, mai ales ca din cate mi-a zis colegu mosteanu, lăudat sa-i fie bretonul, vin rusii și au și ei asa, pata pusă pe stalpi si pe becuri, pe care ii violează in grup, adicatelea noi dacă ne dotăm preventiv cu cât mai multi stâlpi luminati pe timp de beznă, contropitorul rus orbește si dă cu capu in stalp, moment in care prindem si pesedistii și rusii, deci avem eficiență maximă, doi iepuri cu o singură-mpușcătură. Traseu, frate.
Gogu Pintenogu a zis
Bani aruncati degeaba pe aceste piste de biciclete si podul de la parc. Foarte rar mai vezi cate un biciclist. Si pentru asta trebuia data peste cap circulatia in oras? Te intreb pe tine Vizitiu, Stanciu sau cum te mai cheama, tu sau functionarii din primarie de ce nu veniti cu bicicleta la munca asa de exemplu?