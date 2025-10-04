Primăria Bacău nu mai organizează Zilele Bacăului în 2025. Viceprimarul Bulai: „Nu putem susține un festival, oricât de mult ne-am dori”

Anul acesta, băcăuanii nu vor mai avea parte de tradiționalele „Zile ale Bacăului”, eveniment care în anii trecuți aducea concerte și spectacole în centrul orașului. Viceprimarul Leonard Bulai a explicat, într-o declarație pentru Ziarul de Bacău, motivele deciziei administrației locale:

„Anul acesta am ales să nu organizăm Zilele Bacăului, pentru că ne dorim să punem toată energia și resursele în finalizarea investițiilor începute, care vor aduce beneficii de durată pentru toți. Mai mult, anul acesta, spre deosebire de alți ani, nu am mai primit bani de la nivel central. Așadar, pur și simplu din aceste constrângeri financiare nu putem susține un festival, oricât de mult ne-am dori. Sperăm ca anul viitor, după închiderea unor investiții și dacă situația bugetară o va permite, să reluăm astfel de manifestări care sunt importante într-o comunitate.”

Decizia vine și în contextul general al perioadei de austeritate prin care trece România, în care Guvernul a cerut autorităților locale să reducă cheltuielile, pe lângă aplicarea unor majorări de taxe și alte măsuri de limitare a costurilor.

În 2024, Zilele Bacăului s-au desfășurat cu două scene, în Piața Tricolorului și la Pasajul Revoluției, iar primarul Lucian Stanciu-Viziteu declara atunci că bugetul manifestărilor era oricum mult sub cel al orașelor similare din România. Chiar și în aceste condiții, municipalitatea a reușit să organizeze concerte cu artiști cunoscuți și să atragă mii de participanți.

În 2025 însă, administrația locală alege să prioritizeze investițiile și să amâne cheltuielile pentru manifestări publice, cu promisiunea că Zilele Bacăului ar putea fi reluate anul viitor, dacă situația bugetară o va permite.