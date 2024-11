Primăria Bacău plătește un influencer din capitală să ne învețe cum se circulă pe pistele de bicicletă

Chiar dacă cele șase coridoare pentru bicicliști nu sunt nici acum finalizate, Primăria Bacău a încheiat deja un contract pentru realizarea unei campanii publice de informare asupra regulilor de circulație pe noile piste. Achiziția serviciilor se ridică la suma de 15.000 de lei plus TVA și include 6 videoclipuri care ar urma să fie realizate de Marius Gogan, cunoscut pentru canalul BucharestBIKEtraffic de pe YouTube.

N-ar fi prima oară când biciclistul bucureștean filmează în Bacău, având în vedere că, în primăvară, el a venit special să se plimbe pe noile piste pentru biciclete din oraș, prezentând experiența ca fiind una „oribilă”. Atunci, a criticat șoferii autohtoni, i-a numit deplorabili, iar când a venit vorba de educarea băcăuanilor, protagonistul BucharestBIKEtraffic a folosit o sintagmă pe care probabil nu o vom regăsi și în materialele plătite de primărie: „Românul se civilizează doar cu gardul, ca vita sau ca boul”.

Primăria ar fi vrut materialele de promovare în timpul campaniei electorale

Pentru Ziarul de Bacău, Marius Gogan a precizat că a fost contactat în urma publicării materialului video înainte de alegerile locale de un funcționar din cadrul primăriei, care i-a propus să realizeze un număr de 6 videoclipuri: cinci care să aibă durata de câte un minut pentru conturile de social media ale municipalității și pentru ecranele din stațiile de autobuz, respectiv unul mai lung pe care să îl posteze și pe canalul său de YouTube: „Nu am cerut niciun onorariu Primăriei pentru apariția mea ca bucharestBIKEtraffic sau costuri pentru imagine ori asociere, cât și pentru faptul că postam pe canalul meu de YouTube„.

Răspunsul lui Gogan a fost unul pozitiv la acea vreme, iar singura condiție impusă, potrivit influencerului, a fost de a filma doar după alegerile locale, astfel încât publicul să nu aibă impresia că face campanie vreunui candidat, respectiv decontarea costurilor impuse de o astfel de deplasare de patru zile de la București la Bacău.

Achiziția a fost încheiată pe 24 septembrie 2024 și, potrivit portalului SEAP, modalitatea de atribuire a fost una directă, în regim offline, astfel încât doar notificarea de atribuire a fost publicată în portalul achizițiilor publice, nu și întreaga procedură de atribuire.

Reprezentanții Primăriei Bacău susțin că decizia a venit în urma publicării clipului viral de pe Youtube, despre pistele din oraș. Chiar dacă influencerul din București i-a făcut „vite” pe băcăuani, a criticat aspru șoferii și a catalogat oribilă experiența sa, Primăria a decis că merită un contract.

Iată clipul cu experiența „oribilă” avută de influencer în Bacău:

„În luna martie a acestui an, pe canalul de youtube ”bucharestbiketraffic” a fost publicat un clip despre pistele de biciclete care în foarte scurt timp s-a viralizat pe toate grupurile din Bacău. Clip despre care de altfel ați scris și dumneavoastră un articol care a generat 58 de comentarii. Având în vedere că în rândul comunității există neînțelegeri cu privire la regulile de circulație pe pistele de biciclete, am vrut să ne asigurăm că reușim să ajungem cu mesajul la cât mai mulți băcăuani, acesta fiind motivul încheierii acestei colaborări. Una dintre prevederile cele mai importante din acest contract este mediatizarea clipurilor realizate, nu doar pe paginile de socializare ale municipiului, dar mai ales pe conturile prestatorului„, a declarat Andreea Negru, șefa de cabinet a primarului Viziteu, pentru Ziarul de Bacău.

Cu toate acestea, Marius Gogan ne-a declarat că este foarte posibil ca filmările să nu se mai întâmple, achiziția ieșind deja din perioada contractuală de 30 de zile: Nu am facturat această sumă către Primărie, drept urmare nu am încasat niciun ban. De aceea, având în vedere expirarea contractului, cât și faptul că nu am reușit să filmez până pe 1 noiembrie, aceste materiale nu au fost realizate. În acest moment nu știu dacă se vor realiza pentru că asta ar însemna semnarea altui contract, cât și să așteptăm până cel puțin în aprilie 2025.

Cine ar putea să facă educație rutieră în locul influencerilor de la București

Potrivit legii, una dintre atribuțiile Poliției Rutieră este aceea de a colabora cu alte autorități publice, instituții, asociații și organizații neguvernamentale pentru luarea unor măsuri de educație rutieră a participanților la trafic. De altfel, reprezentanții IPJ Bacău au confirmat pentru Ziarul de Bacău că au de gând să inițieze o campanie de educare a șoferilor și cicliștilor, după finalizarea oficială a pistelor.

În plus, municipiul Bacău se bucură de prezența unor organizații non-guvernamentale și grupuri de inițiativă care depun eforturi pentru sporirea siguranței rutiere prin manifestări adresate atât bicicliștilor, cât și șoferilor. Activitățile și proiectele acestora sunt realizate pe bază de voluntariat și, din când în când, beneficiază de sponsorizări din mediul privat, adunând sute de participanți de toate vârstele.