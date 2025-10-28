Primăria Bacău pregătește cea mai scumpă pistă de biciclete! Aproape 70 de milioane de lei pentru traseul Centru – Gherăiești – Lilieci – Hemeiuș

Primăria Bacău vrea să depună spre finanțare un nou proiect de mobilitate urbană care ar urma să lege centrul municipiului de comuna Hemeiuș printr-un coridor dedicat deplasărilor nemotorizate. Traseul va avea o lungime totală de peste 21,5 kilometri și va include piste pentru biciclete, trotuare, spații verzi, mobilier urban și sisteme moderne de iluminat și supraveghere, pe modelul pistelor deja realizate.

sursă foto – Facebook (Claudiu Ștefanescu)

Proiectul, denumit „Coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centru Bacău – Cartier Gherăiești – Lilieci – Hemeiuș”, urmează să fie depus în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021–2027, Prioritatea 4 – Mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală a investiției se ridică la 67.989.406 lei, din care peste 51,6 milioane lei reprezintă fonduri nerambursabile. Cofinanțarea locală va fi de aproximativ 1 milion lei, iar cheltuielile neeligibile, suportate de Primăria Bacău, depășesc 15 milioane lei. Asta în cazul în care municipalitatea reușește să deconteze toate sumele la timp, ceea ce nu prea a reușit la proiectele actuale.

Coridorul va fi construit în parteneriat cu comuna Hemeiuș și va fi împărțit în două tronsoane: primul, de 7,2 kilometri, va porni din intersecția străzilor 9 Mai și Lucrețiu Pătrășcanu, traversând orașul până la calea ferată de la Lunca Bistriței; al doilea, de 14,3 kilometri, va continua de la Lilieci până la ieșirea din Hemeiuș spre Gârleni.

Proiectul include, pe lângă rețeaua de piste și trotuare, parcaje acoperite pentru biciclete, amenajarea de spații verzi cu arbori și arbuști, camere de supraveghere video, iluminat public eficient energetic, bănci, coșuri de gunoi selective și zone de recreere. Sunt prevăzute și spații speciale pentru fitness în aer liber, locuri de joacă, precum și marcaje tactile pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Dacă va fi aprobată finanțarea, investiția va fi una dintre cele mai mari proiecte de infrastructură verde, contribuind la conectarea municipiului Bacău cu localitățile din zona metropolitană printr-o rețea modernă de piste și trotuare. Proiectul ce prevede depunerea proiectului pentru finanțare va fi votat în ședința Consiliului Local de miercuri.