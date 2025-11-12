Primăria Bacău propune un nou regulament de premiere a sportivilor de performanță: până la 200.000 de lei pentru campionii olimpici

Primăria Municipiului Bacău a publicat spre dezbatere un proiect de hotărâre care stabilește un nou sistem de premiere a sportivilor și antrenorilor care obțin rezultate deosebite la campionatele europene, mondiale și la Jocurile Olimpice. Proiectul urmează să abroge vechea hotărâre HCL nr. 180/2022 și prevede premii semnificativ majorate, finanțate din bugetul local.

Potrivit documentului, un campion olimpic băcăuan ar putea primi până la 200.000 de lei, vicecampionii până la 150.000 de lei, iar medaliații cu bronz – până la 100.000 de lei. Sportivii clasați pe locurile IV–VI la Jocurile Olimpice vor fi, de asemenea, recompensați, cu sume cuprinse între 75.000 și 15.000 de lei.

Pentru campionatele mondiale, premiile propuse sunt de până la 75.000 de lei pentru seniori și 40.000 de lei pentru juniori, iar pentru campionatele europene – între 40.000 și 10.000 de lei, în funcție de locul ocupat.

Antrenorii sportivilor medaliați vor primi jumătate din valoarea premiului sportivului, o singură dată pe an, indiferent de numărul de distincții obținute, iar cei care pregătesc mai mulți sportivi premiați vor încasa un premiu egal cu cel mai mare premiu al sportivilor lor.

Proiectul se află în dezbatere publică, iar băcăuanii pot transmite propuneri pe adresa primăriei. Apoi, proiectul va fi supus votului în Consiliul Local.