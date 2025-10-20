Primăria Bacău pune presiune pe directorii de școli: risc de demitere pentru „risipă de căldură”

O adresă transmisă de Primăria Municipiului Bacău către toate unitățile de învățământ din oraș, semnată de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a stârnit îngrijorare în rândul directorilor. Documentul, emis pe 13 octombrie 2025, conține o serie de solicitări tehnice și organizatorice menite, potrivit administrației locale, să reducă „consumul și pierderile de căldură” în școli, însă tonul și conținutul cerințelor sunt considerate de mulți directori drept excesive și greu de pus în practică.

Primăria le cere managerilor școlilor să monteze robinete termostatate, distribuitoare cu control zonal, sisteme de automatizare a încălzirii, dar și „contorizare inteligentă” pentru monitorizarea consumului energetic. De asemenea, unitățile ar trebui să ia măsuri pentru ajustarea temperaturii în funcție de programul școlar, să reducă încălzirea pe coridoare la 16-18°C, să concentreze activitățile „în mai puține săli în perioadele cu puțini elevi” și să închidă temporar spațiile neutilizate.

Facsimil: Primăria cere managerilor de școli să ia măsuri în pragul iernii

Primarul solicită și desemnarea unor angajați speciali care să devină „responsabili energetici” în fiecare școală, cu atribuții suplimentare în fișa postului: monitorizarea vanelor de căldură, întocmirea de rapoarte lunare privind facturile și raportarea defecțiunilor.

Ceea ce a atras atenția în mod deosebit este finalul adresei, unde primarul Viziteu avertizează că vor fi făcute verificări aleatorii și că, acolo unde se constată „nereguli sau risipă a banului public”, Primăria poate propune sancțiuni „care pot merge până la eliberarea din funcție a directorilor unităților în culpă”.

Practic, edilul Bacăului amenință conducerile școlilor cu demiterea dacă nu reușesc să îndeplinească aceste condiții, multe dintre ele implicând investiții sau modificări tehnice pe care unitățile de învățământ nu le pot susține din resurse proprii.

Facsimil: directori amenințați cu demiterea dacă nu controlează temperaturile în clase

Documentul, semnat și de șefa Serviciului Monitorizare și Coordonare, Daniela Mihăilă, și de inspectorul Florin Caleap, a fost trimis tuturor școlilor din oraș, într-un moment în care acestea se pregătesc pentru sezonul rece.

Măsurile cerute de Primăria Bacău, deși justificate oficial prin „eficientizarea consumului energetic”, par să transfere responsabilitatea pentru eventualele pierderi de căldură asupra directorilor, amenințați cu sancțiuni severe.

Ziarul de Bacău a contactat mai mulți directori de școli. Sub rezerva anonimatului, aceștia au declarat că pretențiile municipalității nu sunt doar de montare a unor sisteme sofisticate de control al încălzirii, separat pe fiecare clasă și hol, ci și al umidității din aer. „Noi putem doar să închidem și să deschidem căldura. Dacă o închidem la sfârșitul programului, a doua zi, când se reiau cursurile, e frig”, a spus un director de unitate școlară.