Primăria Bacău pune presiune pe directorii de școli: risc de demitere pentru „risipă de căldură”

O adresă transmisă de Primăria Municipiului Bacău către toate unitățile de învățământ din oraș, semnată de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a stârnit îngrijorare în rândul directorilor. Documentul, emis pe 13 octombrie 2025, conține o serie de solicitări tehnice și organizatorice menite, potrivit administrației locale, să reducă „consumul și pierderile de căldură” în școli, însă tonul și conținutul cerințelor sunt considerate de mulți directori drept excesive și greu de pus în practică.
Primăria le cere managerilor școlilor să monteze robinete termostatate, distribuitoare cu control zonal, sisteme de automatizare a încălzirii, dar și „contorizare inteligentă” pentru monitorizarea consumului energetic. De asemenea, unitățile ar trebui să ia măsuri pentru ajustarea temperaturii în funcție de programul școlar, să reducă încălzirea pe coridoare la 16-18°C, să concentreze activitățile „în mai puține săli în perioadele cu puțini elevi” și să închidă temporar spațiile neutilizate.
Primarul solicită și desemnarea unor angajați speciali care să devină „responsabili energetici” în fiecare școală, cu atribuții suplimentare în fișa postului: monitorizarea vanelor de căldură, întocmirea de rapoarte lunare privind facturile și raportarea defecțiunilor.
Ceea ce a atras atenția în mod deosebit este finalul adresei, unde primarul Viziteu avertizează că vor fi făcute verificări aleatorii și că, acolo unde se constată „nereguli sau risipă a banului public”, Primăria poate propune sancțiuni „care pot merge până la eliberarea din funcție a directorilor unităților în culpă”.
Practic, edilul Bacăului amenință conducerile școlilor cu demiterea dacă nu reușesc să îndeplinească aceste condiții, multe dintre ele implicând investiții sau modificări tehnice pe care unitățile de învățământ nu le pot susține din resurse proprii.
Documentul, semnat și de șefa Serviciului Monitorizare și Coordonare, Daniela Mihăilă, și de inspectorul Florin Caleap, a fost trimis tuturor școlilor din oraș, într-un moment în care acestea se pregătesc pentru sezonul rece.
Măsurile cerute de Primăria Bacău, deși justificate oficial prin „eficientizarea consumului energetic”, par să transfere responsabilitatea pentru eventualele pierderi de căldură asupra directorilor, amenințați cu sancțiuni severe.
Ziarul de Bacău a contactat mai mulți directori de școli. Sub rezerva anonimatului, aceștia au declarat că pretențiile municipalității nu sunt doar de montare a unor sisteme sofisticate de control al încălzirii, separat pe fiecare clasă și hol, ci și al umidității din aer. „Noi putem doar să închidem și să deschidem căldura. Dacă o închidem la sfârșitul programului, a doua zi, când se reiau cursurile, e frig”, a spus un director de unitate școlară.
Comentarii
Andrei a zis
Aceasta adresa întocmită de primărie dovedește odată in plus ca primarul si echipa lui nu sint gospodari. Sa faci cererea de a interveni asupra sistemelor de termoficare după ce acestea deja funcționează este o aberație. Și ne mai miram ca Bacăul arata asa cum arata.
Dinu a zis
Acțiunea primarului o găsesc bună, reducând risipa.
În Italia s-a dat lege ca temperatura la încălzire să nu depășească 19 grade.
Directorii de școli trebuie să fie responsabili și să chivernisească resursele publice.
Dacă consideră că e greu să lase pe altul.
Gogu a zis
Aceste masuri trebuiau luate pana acum, cum montezi robinet termostatat si contoare odata ce ai pornit caldura? Din iunie pana in septembrie era timp berechet pentru asta, nu acum cand sunt copiii la scoala si a inceput distributia agentului termic.
ORGANIZATIE NONGUVERNAMENTALA a zis
De cand primarul isi depaseste atributiunile pentru demiterea directorilor de scoli? E un nonsens ! Nu primarul poate propune sau dispune demiterea directorilor. El ar trebui sa aiba o echipa de control sa verifice toate instalatiile din subordine. Directorii nu au nimic in comun cu primaria !! Ce prostie e asta?!! Aia de la primarie sa isi faca treaba. Ei sunt in subordinea scolilor nu invers !! Scoala se ocupa numai de procesul educational iar primaria trebuie sa asigure buna desfasurare a conditiilor de educatie. ATAT !!
Profesorescu a zis
au contract de management facut cu scoala prin care directorul administrateaza, bunul, adică clădirea și restul acareturile care sunt in proprietatea primăriei.
Doru a zis
Elevii pot sta la ore si cu paltoane pe ei, cu manusi , cu fulare ! Care i problema ? Ca eventuala gripa sau spitalizare , o plateste viziteu ! Nu?
Radu a zis
Cum da primăria afara un director cu care nu are contract?
Miky a zis
Să reducă primarul cheltuielile cu chiria și utilitățile de la clădirea albastra! Jos salariile lor nesimțite, sporurile…. ajutoarele pentru putori!